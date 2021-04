Lo que debes saber de las fotos de Diletta Leotta, novia de Can Yaman, besándose con otro hombre

A principios de 2021 se hizo pública la relación de Can Yaman, el deseado actor de telenovelas turco, con la periodista italiana Diletta Leotta.

Desde entonces, el foco mediático se ha centrado en todos los movimientos de Leotta, y no han faltado noticias falsas y rumores sin fundamento alrededor de su persona.

Ahora, la revista italiana Oggi ha publicado una serie de fotografías en las que Diletta aparece besándose con Ryan Friedkin, hijo del propietario del club de fútbol Roma. Aunque la propia publicación asegura que esas fotos son de diciembre de 2020, poco antes de que la periodista iniciase su relación con Can Yaman, no han faltado los que han asegurado que Diletta y Ryan continúan su romance en secreto. Tachando a la mujer de infiel.

Por el momento, ni Diletta ni Can Yaman se han pronunciado al respecto. Aunque justo un día antes de que saliesen a la luz estas imágenes, Diletta escribió un extenso mensaje en Instagram denunciando el acoso que está sufriendo desde que se hizo pública su relación con el actor.

Diletta Leotta denuncia el acoso diario que sufre

"Siempre he estado en silencio, hasta ahora. Y, quizás, me equivoqué. De hecho, me estaba engañando a mí misma pensando que, tarde o temprano, la buena información prevalecería sobre el periodismo basura. He sufrido una dosis diaria de veneno cargada de chismes; los fotógrafos debajo de mi casa y siguiéndome en scooters detrás de cada uno de mis movimientos; los drones fuera de las ventanas. Pero ahora estoy un poco cansada", ha confesado.

"Digo esto porque, leyendo las mentiras que atrapan los clics en los periódicos que hablan de mí todos los días, cualquiera puede pensar que soy una devoradora de hombres, una mujer incapaz de amar. Y es inaceptable. No me digáis que es el precio a pagar por el éxito. O que lo he estado buscando y quiero llamar la atención por el maquillaje, las formas, la ropa que visto o las fotos que publico", ha continuado.

Por último, Diletta ha querido zanjar todos los rumores que apuntan a otros supuestos amantes, o a una crisis con Can Yaman por no haber estado juntos en público en los últimos días: "Explicadme por qué una mujer no puede tener amigos, sino que siempre son amantes. Porque si me encuentro con un buen chico dos veces para tomar un aperitivo, ¿hablamos de inmediato sobre un nuevo amor? ¿Por qué si hago un anuncio con un futbolista se rumorea que somos una pareja secreta desde hace meses? Porque si salgo con un actor guapo y somos felices, ¿tiene que ser una historia inventada? ¿Y por qué si, cumpliendo con el confinamiento, renuncio a un viaje maravilloso al extranjero, estamos hablando de una crisis entre nosotros?"