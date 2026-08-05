¿Qué está pasando con Ariana Grande? El motivo de su descanso del foco mediático

Ariana Grande se emociona durante su concierto en Los Ángeles por el cariño de sus fans | GETTY

Ariana Grande ha anunciado que se va a tomar un descanso de la vida pública una vez termine la gira The Eternal Sunshine Tour en septiembre. El comunicado de su equipo explica que ha estado sometida "a un escrutinio público constante e incesante", ya que en los últimos meses las redes se han llenado de comentarios sobre su físico y su estado de salud, aunque la artista ha aclarado que tomó la decisión hace tiempo.

Aunque Ariana Grande, como la mayoría de artistas, lleva toda su carrera enfrentándose a comentarios sobre su cuerpo, el debate en torno a su salud física en Internet creció exponencialmente con el estreno de Wicked. Desde que empezó la promoción de la película, en la que interpretó a Glinda, las redes señalaron su notable pérdida de peso a pesar de que, previamente, la propia cantante pidió que la gente dejara de comentar sobre los cuerpos ajenos.

Aunque el debate resurgió durante la gira promocional de Wicked: Parte II, la oleada de comentarios sobre la delgadez de Grande realmente estalló con el inicio del The Eternal Sunshine Tour el pasado mes de junio. Tras el primer concierto en Oakland, las redes se inundaron de mensajes y vídeos de personas mostrando su preocupación por el estado de salud de la artista, ya que mucha gente ha dado por hecho que su reciente pérdida de peso se debe a un trastorno alimenticio, e incluso han llegado a afirmar que "se está muriendo delante de nosotros" y que acudir a su show es "morboso".

El viernes 31 de agosto, la estadounidense sacó su octavo álbum de estudio, petal, acompañado de un videoclip del tema homónimo en el que denuncia el constante juicio al que tiene que hacer frente. Sin embargo, los comentarios del video se han llenado de mensajes señalando de nuevo su delgadez, asegurando que está enferma y que su equipo y sus familiares están siendo negligentes.

El comunicado de su equipo

El domingo 2 de agosto, la revista People anunció que la artista se retirará del foco mediático una vez termine el tour el próximo 1 de septiembre, cancelando así su participación en la reposición en el West End del musical Sunday in the Park with George de Stephen Sondheim el próximo verano.

"Está deseando terminar la gira y cerrarla por todo lo alto, con buena salud y feliz, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y sus apariciones públicas, que le han supuesto un escrutinio público interminable y constante", afirma el comunicado de su equipo, al que tuvo acceso el medio americano.

Ariana Grande asegura que no es una decisión "impulsiva"

Aunque no ha explicado los motivos de este descanso, Ariana Grande aprovechó su concierto en Chicago, el pasado 3 de agosto, para aclarar que no se trata de "algo espontáneo ni impulsivo". "Es algo que planeé con discreción hace mucho tiempo y es una decisión tomada desde la reflexión y el empoderamiento", afirmó.

"He oído que mis seguidores estaban preocupados porque la negatividad me estaba arruinando las cosas, pero tengo que decir que no podría ser más al contrario. Sinceramente, no es eso lo que está pasando. [...] Esta gira ha sido la experiencia más sanadora, hermosa, enriquecedora, magnífica y especial de mi vida", concluyó.

Todo esto ha suscitado un debate en redes sociales sobre si se trata de una preocupación genuina o si es un nuevo ejemplo del escrutinio constante al que se somete el físico de los personajes públicos.