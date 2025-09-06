Qué está pasando entre Paul Thin y Soy una pringada: "Hablas de mí como si fuera heterosexual"

Paul Thin, cantante y finalista de Operación Triunfo 2023, está teniendo una polémica pública con Soy una pringada. "Se vive más feliz entendiendo que el ser humano es más complejo que X o Y", le ha dicho el cantante a la youtuber a través de un comunicado publicado en X (antes Twitter). Pero ¿qué polémica se esconde detrás de sus palabras? ¿Qué ha hecho Soy una pringada?

El vídeo de Soy una pringada

Esty Quesada, conocida por sus diversas polémicas y su manera de opinar sin pelos en la lengua, publicó un vídeo en Instagram donde critica el programa ¡Qué hombres!, donde Paul Thin habló sobre "nuevas masculinidades" con el actor Mario Marzo y el exfutbolista Tote Fernández.

En aquella charla, emitida en abril de 2024, el cantante reconoció que ser hombre es "un privilegio social" y que sufrió acoso escolar: "A mí siempre se me había llamado llorica. Y eso me llevó a cerrarme y decir: tengo que dejar de llorar porque llorar es malo".

En su vídeo, Soy una pringada se ríe de las declaraciones de Paul Thin, a quien apoda despectivamente 'Kuzco en llama'. "Que devuelvan la mili", dice Quesada mientras escucha el programa. "Las luchas que se inventan los hombres... Estoy flipando con este pódcast", añade.

El comunicado de Paul Thin

Pocas horas después de la publicación del vídeo de Soy una pringada, Paul Thin ha publicado un comunicado en X para dar su versión de los hechos: "Un programa de hace año y medio. Se hizo como algo que debiera ver el hombre cis hetero y ver una realidad a la que no está acostumbrado. Porque aunque no te lo creas, hay gente muy encerrada en su mundo que necesita que le bombardeen con contenido como este", empieza diciendo.

"Puede que no se hiciese de la mejor manera (las críticas hacia eso son comprensibles y se entienden y aceptan), pero la intención era llegar a un público que necesitase ver como normal algo que en sus casas es motivo de risas y odio. Somos hombres, hemos nacido y crecido privilegiados y creo que los tres que estábamos ahí somos plenamente conscientes de ello", continúa.

Paul Thin critica que Quesada hable como si él fuese un hombre heterosexual cuando sabe que es bisexual. "Aunque tengas una hiperfijación conmigo (si no, ya me dices qué haces buscando un programa de hace y medio y metiéndote con mi identidad sexual, mi físico y mi personalidad), soy un hombre bisexual con novia. Esto significa que he pasado por luchas distintas a las de un hombre homosexual, pero también he luchado aunque sea de distinta manera".

"He pasado por luchas distintas a las de un hombre homosexual, pero también he luchado aunque sea de distinta manera"

El cantante de 22 años asegura que sufrió acoso escolar desde los seis años "por no entrar en cánones de masculinidad" y que todavía tiene que aguantar críticas porque no es "lo suficiente bisexual" para Soy una pringada. "Por comentarios como este he pasado mi adolescencia completa negando mi sexualidad, negando mis sentimientos y pensamientos, mintiéndome a mí mismo porque no me entendía".

Y termina: "Lo que haces con este vídeo es que un niño que no le pone nombre a su sexualidad se encierre en el armario más tiempo porque te escucha y se siente mal por ser quien es, porque no se entiende. No tengo por qué venderte mi vida, ni a ti ni a nadie. Un abrazo, Etsy. Se vive más feliz entendiendo que el ser humano es más complejo que X o Y".