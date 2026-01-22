Precios de las entradas de BTS para sus conciertos en Madrid en 2026

La expectación por el regreso de BTS es máxima. La banda de K-pop se tomó un descanso en 2022 por el servicio militar surcoreano y, ahora, sus siete integrantes están listos para volver a los escenarios. De hecho, celebrarán dos conciertos en el Riyad Air Metropolitano de Madrid los días 26 y 27 de junio, tras el estreno de su nuevo álbum ARIRANG.

El proceso de venta de las entradas está siendo polémico. Ticketmaster desveló que los precios no se desvelarían hasta el jueves 22 de enero a las 14:00, al inicio de la primera preventa, por "las directrices establecidas por el equipo del artista a nivel internacional". Sin embargo, los fans pedían conocer los costes con antelación; incluso amenazaron con "contactar con las autoridades de consumo pertinentes".

Al final, Live Nation anunció el retraso de la primera preventa, que empezaría en el mismo momento que la segunda: el viernes 23 de enero a las 14:00. De esta forma, los fans pueden consultar el listado de precios un día antes del inicio de la venta, ya que los costes se han dado a conocer este jueves 22 a las 14:00. Por su parte, la venta general empezará el sábado 24 a las 14:00.

Listado de precios para BTS en Madrid

A continuación, desglosamos todos los precios oficiales para los conciertos de BTS en Madrid, según Live Nation:

Rangos de precio :

79,50 €

102 €

124,50 €

147,50 €

170 €

266,50 €

A estos costes hay que sumarle "un cargo de 2 € por transacción".

Entradas VIP :

464,50 €

561 €

Entradas Platinum :

Precio máximo de 549 €

"Los precios de las entradas no cambiarán durante la preventa ni la venta general", recuerda Live Nation.

Nuevas críticas de los fans

En la industria musical, es habitual que los precios de las entradas no se conozcan hasta el inicio de la preventa. Así ocurrió recientemente con Rosalía o Bruno Mars. Los fans de BTS han querido evitar eso, aunque algunos critican el retraso de la preventa. "La gente que no consiga entradas en sus preventas vendrá a intentar conseguirlas a la de Madrid y reducir más nuestras posibilidades", dice @EleHwang_ en X, ya que solo se han reprogramado las preventas de España y México. En otros países de Europa —como Reino Unido— se mantiene para el día 22.

¿Habrá precios dinámicos?

Los fans de BTS en España defienden que "el uso de 'precios dinámicos' u ocultos hasta el momento del pago genera indefensión y presión indebida". Sin embargo, Ticketmaster niega que utilicen precios dinámicos. Así lo confirmó Ana Valdovinos, máxima responsable de Ticketmaster España, tras las quejas por la venta de entradas de Rosalía.

"Desde Ticketmaster no trabajamos con precios dinámicos, porque no tenemos ningún algoritmo ni ningún método de cambio de precios", dijo en diciembre de 2025 para EFE. "Lo que se permite es un sistema en el que los precios los determinan siempre los organizadores de los eventos; pueden determinar el precio de cada butaca, pero este no cambia durante todo el proceso de compra", añadió.

En abril de 2025, Europa FM se puso en contacto con el Departamento de Comunicación de Ticketmaster, que confirmó que se eligió "esa modalidad Platinum para un tipo de entradas" para los conciertos de Lady Gaga. Además, aseguraron que esto es una decisión de "la artista y el promotor" y que "no hay ningún algoritmo detrás", es decir, que fue el equipo de Lady Gaga en coordinación con Ticketmaster el que marcó "los máximos de los precios".

Según la página web de Ticketmaster, "las entradas Platinum dan a los fans acceso a algunas de las entradas más populares a un precio establecido por el organizador del evento (equipo deportivo, equipo del artista, productor teatral, etc.)". Además, la información recalca que la tiquetera "no utiliza ninguna tecnología de precios dinámicos basada en algoritmos".