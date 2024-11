Qué está pasando entre Rosalía y AuronPlay: los memes sobre su presunto romance

Las redes sociales pueden llegar a ser un entorno de lo más surrealista. Incluso, pueden poner en contacto a personas de mundos totalmente distintos. En estas últimas horas, la red 'X' no han parado de hablar sobre Rosalía y AuronPlay. Ya hay quienes incluso se ilusionan con este 'shippeo' humorístico.

Pero más allá de la rumorología, lo cierto es que hay una evidencia: la Motomami ha respondido al creador de contenido a través de redes. Una mención, con la que ha hecho saltar todas las alarmas en redes, acumulando más de 4 mil retweets y más de 55 mil 'likes'.

Este 'tweet' ha despertado diversas reacciones, sobre todo, de sorpresa por esta interacción, sobre todo entre celebridades del mundo de YouTube como xTheFocuSx o Manu Gómez. "Mi shippeo", escribía el creador de contenido, JuanSGuarnizo. Lo más llamativo, la respuesta de AuronPlay, donde ha respondido a la artista de Malamente con un vídeo.

AuronPlay y Rosalía: el origen de la trama

Pero, ¿cómo han empezado a interactuar AuronPlay y Rosalía? Para ponerse en contexto, Lola Índigo ha estrenado nuevo single, con el que presentó un adelanto en redes sociales el pasado 27 de noviembre. A partir de ahí, AuronPlay mencionó al creador de contenido Noni, diciéndole que "seguro que es a ti al que te gusta", a lo que Auron respondió diciendo que era "más de Rosalía, la verdad, gracias por la asistencia, eres mi Pedri".

Después de esto hubo un usuario que le comentó a Auron que "ahora" iban a mirar sus likes a la artista, a lo que el protagonista de esta historia hizo una confesión.

Fue entonces cuando, tras el estreno de este tema, AuronPlay volvió a interactuar con Noni, después de que Lola Índigo estrenara su tema. A lo que horas más tarde @Komanch colgó una captura en la que, presuntamente, decidió escribirle a Rosalía diciéndole que "le gustas a un amigo".

Tras una serie de interacciones, en los que el creador digital Karchezz, colgó una captura de un vídeo de Auron precedido de un título: "Qué estará haciendo ahora mismo la madre de mis hijos?". A lo que Auron escribió haciéndole una propuesta a Rosalía: "¿Qué opinas de este vídeo?Si quieres lo comentamos en privado".

Todo esto, ha llevado a que los usuarios en redes bromeen y comenten sobre la posibilidad de que ambas celebridades estén saliendo. Incluso provocando que la artista catalana se manifestara en redes con un comentario de lo más genuino.

AuronPlay, ¿ante una posible ruptura?

Lo cierto es que más allá de las bromas y el 'shippeo' con el que fantasean los internautas, AuronPlay supuestamente rompió con su pareja Gemita, después de que ella le fuese infiel. No obstante, hay informaciones que apuntan que se han reconciliado después de que ambos fuesen vistos en el evento VIP del Cupra Arena, viajando incluso en el mismo coche.

Unas informaciones a los que el youtuber se expresó de forma tajante: "Yo si me quisiera esconder de algo no iría al Cupra. Si me quisiera esconder no iría a un lugar donde hay 545 cámaras. No me tengo que esconder de nada. Lo raro es que no haya habido más fotos".