Así es el vestido que Taylor Swift llevó en la boda de Selena Gomez, valorado en 32.000 euros

Selena Gomez continúa compartiendo momentos del día más feliz de su vida, su vida con Benny Blanco. La actriz y empresaria ya mostró sus distintos vestidos de novia, y ahora ha compartido los momentos que vivió junto a Taylor Swift antes y durante la celebración.

En estas imágenes, que han dado mucho de qué hablar por la bonita amistad que mantienen las dos artistas desde hace casi 20 años, no solo se muestra el apoyo incondicional de la intérprete de Love Story a la protagonista de Solo asesinatos en el edificio, sino que se desveló algo de lo más especial.

Se trata del vestido que lució la diva del pop en la boda: siguiendo con su particular estilo, Taylor Swift se enfundó en un vestido largo de tonalidad naranja.

Tal y como recogen medios como Page Six, se trata de un vestido de Oscar de la Renta, valorado en casi 37.000 dólares (alrededor de 32.000 euros). La prenda está completada con un tul color ámbar cubierto de lentejuelas, apliques florales y bordados de plumas.

Swift completaba el conjunto con su gran alianza de compromiso y con un peinado clásico, un recogido con cierto volumen que cubría su frente con el flequillo.