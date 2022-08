¿Por qué Nicola Peltz y Brooklyn Beckham han combinado sus apellidos?

En varios países como Estados Unidos es casi norma que las mujeres al casarse renuncien a su apellido de soltera y adopten el de sus maridos. Sin embargo, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham tras su matrimonio han decidido que van a combinar los nombres familiares, por lo que ahora se apellidarán Peltz Beckham.

Brooklyn Beckham contó en E! el por qué de este cambio en su nombre: "Pensé que era diferente. No hay muchos chicos que tomen el apellido de sus esposas. Yo estaba '¿Por qué no?' En verdad casan guay juntos"

Siguiendo el consejo de sus padres

El hijo de Victoria Beckham y David Beckham también contaba para el citado medio el consejo de sus padres para que su vida en pareja fuera duradera:

"Simplemente amaros entre vosotros, tratad de no preocuparos por nada y seguid trabajando. Tan solo intentadlo y pasadlo bien"

Otros famosos que han adoptado el apellido de sus esposas

Brooklyn y Nicola Peltz Beckham no son los únicos famosos que han combinado sus apellidos al casarse. Una de las primeras parejas famosas en hacerlo fueron John Lennon y Joko Ono, pasando así ambos a apellidarse Ono Lennon. Según comentó John en el libro The Beatles: off the record con esta decisión tendrían nueve 'o' en su nombre lo que les daría buena suerte.

Otra Pareja de famosos que fusionaron sus apellidos familiares fueron Jay-Z y Beyoncé que pasaron a llamarse Shawn y Beyoncé Knowles-Carter.

Hay más matrimonios que han juntado su nombres familiares, por ejemplo, la pareja de actores Carlos Pena Jr. y Alexa Vega juntaron sus apellidos cuando se casaron el 2014, unificando el apellido en PenaVega.