¿Por qué todo el mundo le pide a Rihanna que invite a Tom Holland en la Super Bowl?

Aunque todas las miradas apuntaban a Taylor Swift como protagonista del intermedio de la Super Bowl 2023, finalmente será Rihanna la que se encargue de poner música a uno de lo espectáculos más importantes y con más audiencia de todo el planeta.

Esto ha sido toda una sorpresa ya que no vemos a la artista subirse a un escenario desde principios de 2018. La artista lo confirmó a través de su redes sociales, donde publicó una imagen en la que aparecía su brazo sosteniendo un balón de futbol americano de la NFL.

Pocos esperaban ver a la de Barbados formar parte de este espectáculo. En 2019 la liga americana de futbol le ofreció actuar en el descanso de la final, algo que Rihanna rechazó. ¿El motivo? Apoyar al jugador negro Colin Kaepernick, que en 2016 se arrodilló como protesta pacífica cuando sonaba el himno nacional de Estados Unidos.

"No voy a ponerme de pie para mostrar orgullo por una bandera de un país que oprime a la gente negra y la gente de color. Para mí, esto es más importante que el fútbol americano y sería egoísta de mi parte mirar hacia otro lado. Hay cadáveres en la calle y gente que se sale con la suya", explicó Colin Kaepernick a la NFL.

Estas declaraciones del jugador fueron muy criticadas por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en general por la directiva de la NFL, por lo que cuando se acabó su contrato se convirtió el jugador en agente libre, pero ningún equipo volvió a contratarle.

Un espectáculo reivindicando sus raíces

Tal como hicieron Jennifer Lopez y Shakira con su actuación en la Super Bowl para reivindicar al pueblo latino, es muy probable que Rihanna base su show en reivindicar los derechos de las personas negras y condenar los actos violentos racistas.

"Por supuesto que rechacé su propuesta. No podía arriesgarme a participar en algo así. ¿Para que gane quién? Desde luego, no mi gente. Simplemente no podía venderme de esa manera. Hay cosas en esa organización con las que no estoy de acuerdo, y no iba a ir allí a servirlos de ninguna manera", explicó en su momento a la revista Vogue, explicando por qué rechazó la propuesta de la NFL.

Tom Holland, el otro protagonista de la Super Bowl

Una vez aclarada toda la polémica generada entre Rihanna y la Super Bowl, las redes han rescatado una divertida actuación de Tom Holland imitando a Rihanna en el programa Lyp Sync Battle.

El actor, pero también bailarín, demostró que no solo se le da bien la interpretación. Sus movimientos dejaron alucinados a todos los presentes, entre ellos Zendaya, que también participó en esa gala imitando a Bruno Mars.

Esta actuación ha hecho que muchos usuarios le pidan a Rihanna que cuente con el actor para su actuación en el intermedio. Incluso los que tienen más "mala baba" le han sugerido que Holland puede enseñarle la coreografía de su canción si se le ha olvidado por haber estado tantos años sin subirse a un escenario.