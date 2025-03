Quién es Juanma López Iturriaga: su edad, cuánto mide y sus méritos en el baloncesto

El ex jugador de baloncesto Juanma López Iturriaga | GTRES

Juanma López Iturriaga es de esas personas que ha sabido reinventarse. Por ello, hay dos ámbitos profesionales que lo han atrapado durante su vida: el baloncesto y comentarista en televisión.

Nacido en Bilbao en 1959, muchos lo conocerán tanto por una faceta como por otra. El baloncestista, que ahora tiene 66 años, estuvo activo en el deporte entre 1975 y 1990, y fue tras retirarse cuando empezó a ocupar más nuestros televisores.

Su carrera en el baloncesto

El Natural de Bilbao empezó en el baloncesto a través de las categorías inferiores del Loiola Indautxu de su ciudad natal. Con su altura, 1,95 metros, la mejor posición para él era la de Alero / Escolta, pero en la cancha ya mostró una gran versatilidad.

Tanto es así que, gracias al buen manejo del balón, a veces jugaba como base. A día de hoy en el deporte se le recuerda por ser especialista en culminar los contrataques.

El ex jugador Juanma López Iturriaga junto a Rudy Fernández y Berni Rodríguez en 2012 | GTRES

Además de haber sido 90 veces internacional con la selección absoluta de baloncesto española, cabe destacar también que Juanma López Iturriaga es el único jugador de este deporte en España en haber sido internacional en las categorías de minibasket (juvenil, junior, sub 21, sub 23 y absoluto).

Por supuesto, el jugador brilló también a nivel olímpico, pues consiguió la plata con la selección española en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

Del deporte a los medios de comunicación

Su retirada de la cancha no estuvo ligada a retirarse profesionalmente, pues con ella empezó una nueva aventura: la de la televisión.

Desde entonces se le ha podido ver en programas de Telemadrid, La Sexta y TVE, donde también ha comentado los partidos de la ACB, de Mundobasket y de Eurobasket.

Tal ha sido su desparpajo delante de las cámaras que Juanma López Iturriaga saltó al puesto de presentador al ponerse al frente de No me digas que no te gusta el fútbol, conducido junto a Cristina Villanueva. Además, ha colaborado también en prensa escrita.

Una vida personal también marcada por el baloncesto y el periodismo

Al margen del deporte y los focos, Juanma también tiene algún que otro detalle interesante que contar. por ejemplo, su hermano es Mikel López Iturriaga, un reconocido bloguero, periodista musical y crítico gastronómico. Quizás es de él de donde le viene la vena periodística.

Por otro lado, ha formado una bonita familia: está casado con la fotógrafa y artista visual Ruth Peche, con la que decidió ampliar la familia y se convirtió en padre de dos hijos, Candela y Mikel.

En lo que respecta a Mikel, hay que destacar que ha querido seguir los pasos de su padre en el baloncesto, al igual que su sobrina, Livia López, que es presidenta del Club Araski AES de baloncesto femenino en Vitoria.