¿Quién es Lali Espósito? Su verdadero nombre, sus medidas y cuál es su relación con el actor Diego Domínguez

Lali Espósito lleva desde los 12 años delante de las cámaras. La actriz y cantante argentina empezó en telenovelas y ahora arrasa con la serie Sky Rojo . Imposible no conocerla. Pero ¿sabes que su verdadero nombre no es Lali? ¿Y te has preguntado alguna vez cuánto mide y cuánto pesa ? Ella misma lo contó en una entrevista.

Podría decirse que Lali Espósito es una artista 360. Cantante, compositora y actriz, la argentina de 30 años triunfa dentro y fuera de su país. En España arrasa con la serie Sky Rojo, en la que comparte pantalla con Miguel Ángel Silvestre y de la que ha empezado a grabar la tercera temporada.

"Desde muy pequeña mi vida ha sido la fusión de actriz y cantante. Hice series que tenían música. Actuaba, pero tenía que bailar y cantar. El Universo Cris Morena es un 360 artístico. Me acostumbré mucho a dividirme y fusionarme en lo mismo. Últimamente he ido separando más la actuación de la música, pero porque no siempre iba a estar haciendo ficciones musicales", contaba recientemente al ser pregunta si se siente más actriz o más cantante.

"Me gusta pulular entre una y otra, la verdad. Y no es que me aburra, porque amo hacerlo. Pero todo el tiempo los estudios de grabación, todo el tiempo el ritmo de un escenario o todo el tiempo filmar una ficción o película, me abruma", reconocía la artista que el pasado enero lanzó Disciplina, con un videoclip ambientado en las míticas fiestas rave de Berlín. Es su primera canción desde que a finales de 2020 publicó Libra, su cuarto disco de estudio, y es también el punto de arranque de su álbum de 2022.

El verdadero nombre de Lali Espósito

Lali Esposito no se llama Lali. Se llama Mariana, su nombre artístico nace de una divertida historia familiar.

Fue su hermano Pablo, trece meses mayor que ella, quien la bautizó así. "De chicos no me salía decirle Mari, intentaba pero lo más parecido que sonó fue Lali. Y ahí le quedó", contó él mismo en una entrevista.

Lo curioso es que no se iba a llamar Lali ni Mariana. Su nombre iba a ser Narella, pero sus padres se lo cambiaron en el último momento. Mariana como nombre tampoco caló.

Una carrera como niña prodigio

Lali Espósito empezó su carrera cuando tenía solo 12 años. Vivía en un barrio humilde de Buenos Aires y, aunque soñaba con ser artista, no se imaginaba que lo iba a conseguir.

"Nunca pensé que trabajaría de lo que me gustara", cuenta al hablar de sus inicios.

Fue Cris Morena, responsable de éxitos como Rebelde Way, quien la descubrió y la fichó como una de las protagonistas de Rincón de luz (2003). La huérfana Malena Cabrera, también conocida como Coco, fue su primer personaje. Un año después el éxito le llegó con Roberta, su personaje en la exitosa Floricienta y en 2007 tocó techo con Casi ángeles.

De esa telenovela nació el grupo Teen Angels, del que formó entre 2007 y 2012. "[Separarse] fue una decisión difícil, pero debíamos hacerlo porque cada uno tomó su vuelo propio. Es una buena manera de cerrar un ciclo de seis años en el que aprendimos y crecimos junto a la gente, y en el que nos afianzamos en la carrera y nuestros valore", contó tras la disolución el actor Gastón Dalmau.

¿Cuánto pesa y cuánto mide Lali Espósito?

Hay dos preguntas que se hace mucha gente al ver a Lali Espósito, especialmente cuando posa junto a otros artistas. ¿Cuánto mide? ¿Y cuánto pesa?

La propia actriz dio la respuesta en una entrevista en octubre de 2021: "Mido 1,53 metros. El 53 es relevante. No es 1,50 y listo, es 1,53. Y peso entre 44, 45 kilos".

También sabemos medidas, las dio a conocer a la revista Gente. “Mis medidas, aunque voy a sonar creída, andan en 90-62-84 y calzo 36", aseguró.

¿Qué hay entre Lali Espósito y Diego Domínguez?

El corazón de Lali Espósito es un asunto de interés internacional desde que se separó del productor Santiago Mocorrea a principios de 2020. ¿Quién lo ocupa ahora? Se preguntan los fans de la argentina, que desde hace semanas quieren saber qué hay entre Lali Espósito y el actor Diego Domínguez.

Las dudas vienen porque en enero coincidieron en la la fiesta Bresh, y fueron grabados bailando muy pegados después de que el exprotagonista de ATAV compartiese en su Instagram un vídeo de Lali cantando al que le agregó una frase peculiar: "Se pudrió todo".

El actor de 30 años es famoso en Argentina por interpretar a Córdoba en la serie Argentina, tierra de amor y venganza.

Domínguez suena como pareja española de Lali Expósito después de que lo hiciesen otros. Cuando empezó Sky Rojo se habló de que podría tener una relación con Miguel Ángel Silvestre y tras esta relación se llamó la atención su complicidad con el director de la serie David Victori. Ninguna de estas relaciones se confirmó.