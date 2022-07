¿Quién es Mery Perelló, la mujer de Rafa Nadal? Cómo se conocieron, su boda y su embarazo

Te interesa Lola Gallardo, portera de la Selección y una de las primeras deportistas en hablar de su homosexualidad

17 años, ni más ni menos, llevan saliendo el tenista Rafa Nadal y su mujer, María Francisca Perelló. Son pareja desde su adolescencia y pronto se convertirán en padres. Él tiene 36 años y ella 34.

Hace unas semanas saltó la noticia de que la pareja espera su primer hijo. Los rumores se hicieron más fuertes cuando ella navegó en Mallorca con ropa holgada.

Está de 22 semanas y varios medios aseguran que es niño. Un bebé que no va a enturbiar demasiado la carrera del tenista, tal y como afirmó durante la rueda de prensa en la que confirmó su paternidad ante los medios.

Rafa Nadal y Mery Perelló en sus inicios // GTRES

"Voy a ser padre. Queremos vivir de una forma tranquila. No sé cómo me va a cambiar la vida. No creo que suponga un cambio en mi vida profesional", dijo, visiblemente molesto por tener que dar explicaciones.

La boda de Rafa Nadal y Mery Perelló

Rafa Nadal y Mery Perelló se casaron en octubre de 2019. Celebraron una ceremonia muy íntima con invitados de lo más VIP: asistieron los Reyes Eméritos de España, Feliciano López, David Ferrer y Marc López, entre otros.

Fotos de la boda de Rafa Nadal y Xisca Perelló // EFE

En enlace tuvo lugar en Villa de Sa Fortaleza, un castillo del siglo XVII situado en la península de la Punta Avancada de Pollenca.

Rafa Nadal y Mery Perelló, el día de su boda // Getty Images

Cómo se conocieron Rafa y Mery: su historia de amor

Mery, como la llaman en su entorno más cercano, nació en Manacor, la misma localidad mallorquina del tenista. Era amiga del colegio de María de Maribel, hermana del tenista, que ejerció de celestina.

Es hija única. Su padre se dedica a la construcción y su madre trabaja para el Ayuntamiento de Manacor. A los pocos meses de empezar la relación, Xisca empezó a estudiar Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de las Islas Baleares. Hizo prácticas en el Departamento de Comunicación de Endesa. Luego, trabajó en Londres, en IMG, una de las empresas más importante del mundo del deporte.

Hoy en día Mery es la directora de la Fundación Rafa Nadal. Han puesto en marcha cuatro proyectos que llegan a un total de 7.000 beneficiarios. La fundación también ha firmado a finales de año un acuerdo de colaboración con la Unesco para sellar alianzas que tienen como fin trabajar en objetivos comunes.

Rafa Nadal y Mery Perelló // Gtres

Dónde vive la pareja

El tenista y su mujer adquirieron una parcela en Mallorca de 7.000 metros cuadrados por cuatro millones de euros. Después de una década de trámites, van a mudarse al borde del Mediterráneo para criar al bebé al que dará a luz Mery.