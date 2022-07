Lola Gallardo, portera de la Selección y una de las primeras deportistas en hablar de su homosexualidad

Te interesa Marta Cardona, vuelve la maga del gol

Lola Gallardo es una de las 23 convocadas por Jorge Vilda para disputar la Eurocopa de Inglaterra 2022. La portera es una de las veteranas de la Selección Española de fútbol femenino. Fue convocada por absoluta por primera vez para un amistoso contra Dinamarca en febrero de 2013. Ese mismo año formó parte del equipo que jugó la Eurocopa que se celebró en Suecia y en 2015 fue una de las futbolistas que hizo historia al formar parte de la primera selección española de fútbol femenino que disputaba un mundial.

Nueve años después de aquella primera cita vistiendo la camiseta roja, con tres eurocopas y tres mundiales en sus espaldas, la guardameta del Atlético de Madrid puede presumir de haberse convertido en emblema de una selección en la que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte.

Lola Gallardo, una leyenda del Atlético

Con 29 años, Lola Gallardo es una de las futbolistas más conocidas y que más pasiones despiertan en nuestro país. La portera del Atlético de Madrid comenzó su carrera en el Sevilla F.C. y fichó por el Sporting de Huelva cuando el equipo en el que aprendió a ser futbolista bajó a segunda división. En 2012 pasó a formar parte del Club Atlético de Madrid con el que conquistó tres ligas y una Copa de la Reina.

En junio de 2020, Lola Gallardo abandonó el club y pocos días después se anunció su fichaje por el Olympique de Lyon. Con él fue campeona de la Champions League sin disputar ningún partido. En el equipo francés, Gallardo pasó la temporada a la sombra de Sarah Bouhadd, sin jugar los minutos esperados, y finalmente abandonó el club y volvió al Atlético de Madrid.

A principios de este año, la sevillana asistió a la colocación de la placa conmemorativa en el paseo de las leyendas del club, que acredita haber jugado más de 100 partidos en el Atlético de Madrid.

“Desde el primer día que llegué al Atlético de Madrid me he sentido como en casa. He dado, doy y daré todo en cada partido, porque defender esta camiseta es siempre un sueño. Son muchos años de vivencias en este gran club y para mí es un orgullo ser parte de la historia rojiblanca. Seguimos escribiendo la historia de este hermoso equipo. ¡Gracias por todo, afición!”, escribió en Instagram junto a las fotos al lado de su placa instalada en el Wanda Metropolitano.

Sin miedo a salir del armario

Más allá de sus cualidades y su aplaudida trayectoria futbolística, Lola Gallardo ocupó numerosos titulares en la prensa pues fue uno de los primeros deportistas profesionales en reconocer su homosexualidad.

“La orientación sexual no influye en tu manera de jugar. Intento cuidarme para ser mejor futbolista, y ahí sí que tiene que ver que puedas estar a gusto con la persona que tú quieras. Para los chicos sigue siendo un tabú, algo que no entiendo dados los años en los que estamos. No debería ser noticia que un futbolista, por muy millonario y famoso que sea, pasee con su pareja. Que se atrevan, que las chicas les apoyamos”, explicaba la guardameta en un acto en 2018, animando a salir del armario a los futbolistas que aún se ven obligados a esconder su orientación sexual.

Gallardo mantiene desde hace años una relación con Carmen Menayo, defensa central del club colchonero, de la que presumen sin miedo en redes sociales. “Ojalá llegue el día en que no haga falta un día para conmemorar la lucha contra la #LGTBIfobia. Por un mundo más inclusivo y amoroso”, clamaban en Instagram el 17 de mayo de 2020, Día Internacional contra la Homofobia.