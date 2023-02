¿Quién es Pepa Charro? Conoce a la actriz que se hizo famosa como La Terremoto de Alcorcón

Al hablar de Pepa Charro hay que hablar de La Terremoto de Alcorcón. La actriz de 45 años es la creadora de este mediático personaje que nació en 1999 y que pronto se hizo famoso en toda España.

Cómo se hizo famosa: de vedette a actriz y chica Almodóvar

La Terremoto de Alcorcón entró en el mundo del showbussines en 1999 cuando fichó por la compañía teatral Diabéticas Aceleradas, después de ser descubierta durante un programa de televisión en el que salió de espontánea de entre el público a cantar la copla Y sin embargo te quiero.

Su espontaneidad y buen hacer provocaron que ese momento surrealista se convirtiese en su trampolín hacia el mundo de la música. Empezó a hacer parodias de actuaciones en locales nocturnos llegando a regentar el bar Flex en Mallorca.

Así fue cómo poco a poco fue conociendo a personalidades del espectáculo, lo que le llevó a versionar la canción Love is in the air en el desfile de Lanvin en París y a acompañar a Pedro Almodóvar al Festival de Cannes en 2004 a la presentación de La mala educación y en Madrid a la de Volver. Tiempo después, en 2013 y ya como Pepa Charro, se unió a reparto de la película del manchego Los amantes pasajeros. Pepa era Piluca, una de las azafatas del vuelo.

Ese desparpajo también le ha llevado a aparecer en programas de televisión, donde ha participado en formatos tan conocidos como Tu Cara Me Suena, donde quedó octava, y MasterChef Celebrity, del que salió como sexta en la edición de 2020.

Las mejores parodias de La Terremoto de Alcorcón

Pero si hay algo por lo que se conoce de verdad a la Terremoto de Alcorcón es por sus divertidas parodias. La artista coge la melodía de una canción popular y transforma la letra a su antojo para tener un resultado tan único como desternillante.

La más conocida es Times goes by con Loli, una versión del mítico tema de Madonna que ha roto internet a base de reproducciones.

No se quedan atrás otras revisiones de temas tan conocidos como Thriller de Michael Jackson o Crazy in Love de Beyoncé, unas performances que la han encumbrado a lo más alto del humor surrealista. Ni siquiera Kylie Minoche se le resiste. Toda una diva de los pies a la cabeza.

Así es la actriz Pepa Charro

Detrás del personaje está la actriz Pepa Charro, quien poco a poco ha ido haciéndose un hueco en el mundo del cine.

La intérprete madrileña (Alcorcón, 1977) estrena ahora la película La novia de América, junto a Miren Ibarguren, y antes rodó otras como la antes mencionada Los Amantes Pasajeros, Truman de Cesc Gay o Padre no hay más que uno de Santiago Segura. También ha trabajado en series como Paquita Salas, Arde Madrid, El Ministerio del Tiempo y próximamente en Nacho.

La actriz, cantante y vedette ha querido siempre dedicarse a la interpretación. Desde muy jovencita tuvo claro que lo suyo era el mundo del espectáculo. Estudió Corte, Confección y Peluquería, una formación que le ha servido después para elaborar sus llamativos looks y surrealistas vestuarios, siempre acompañados de pelucas y accesorios XXL.

Pero no solo eso: Pepa tiene una doble licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid y cursó dos becas Erasmus.