Quién es Sadie Sink, la actriz que interpreta a Max en 'Stranger Things'

Sadie Sink en una actriz estadounidense de conocida por interpretar al personaje de Max Mayfield en Stranger Things en las temporadas tres y cuatro.

Tras la presentación del personaje en la anterior temporada, en la cuarta el papel de Sadie ha cobrado mayor importancia al ser uno de los principales objetivos de Vecna, la monstruosa criatura que acecha Hawkins en esta temporada. ¿Qué sabemos de esta actriz?

Su recorrido profesional

Sadie Elisabeth Sink nació el 16 de abril de 2002 en Brenham, Texas. Desde bien pequeña se interesó por el mundo de la actuación, y con poco más de 10 años estaba debutando en Brodway como parte del elenco del musical Annie.

Su primer papel televisivo fue en la serie The Americans, a la par que se iniciaba en el mundo de los musicales. En el año 2015 interpretó a la reina de Inglaterra cuando era joven en el musical de Brodway The Audience.

Finalmente alcanzó la fama en el año 2017 con su papel como Max Mayfield en la serie de Netfix Stranger Things.

Sus últimos trabajos han sido del género de terror: forma parte de las películas Eli, y La calle del terror parte 2 y La calle del terror parte 3.

Protagonista de de All To Well: The Short Film de Taylor Swift

Recientemente la popularidad de Sadie se ha visto aumentada tras su aparición en el corto de All To Well: The Short Film de Taylor Swift. Sadie es protagonista junto al actor Dilan O'Brien, e interpretan juntos la historia de esta canción regrabada de la cantante de Blank Space.

En una entrevista para el programa de Jimmy Fallon, el presentador le dijo a la actriz que Taylor había dicho que no haría el corto si ella no lo protagonizaba, y ella lo miró con cara de incredulidad.

"Ella realmente te quería en su película, ¿os conocéis?", le preguntaba, a lo que ella respondió inocente "ni siquiera sabía que ella sabía que yo existía", pero que si Taylor la llamaba estaría donde fuese en un santiamén.

Curiosidades sobre la actriz

Para que conozcas mejor a esta nueva revelación, te contamos algunos datos curiosos sobre ella que seguro que te interesan: