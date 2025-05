Rafa Nadal le envió un mensaje a Aitana pidiéndole una canción en primicia

Aitana vuelve a los focos con su nuevo álbum de estudio, Cuarto azul, que ve la luz este viernes 30 de mayo. Se trata de su trabajo más íntimo, donde cada canción está inspirada en algo que la artista ha vivido en sus propias carnes.

Un ejemplo de ello es 6 de febrero, una canción que está recibiendo una acogida muy calurosa entre el público desde mucho antes de que viera la luz. A principios de febrero, Aitana estrenó el tráiler de su documentalMetaformosis, donde el público pudo escuchar por primera vez esta composición.

"Porque todavía te quiero, yo te quiero / Maldito, me olvidaste de primero / Tú que me prometiste el mundo entero / Ahora devuélveme mi 6 de febrero", dice la letra, inspirada en su ruptura con Sebastián Yatra. Desde entonces, los fans empezaron a pedirle a la artista que publicara la canción completa, algo que finalmente hizo el 5 de mayo, tres meses después.

"Hasta Rafa Nadal, que es amigo mío, me escribió un mensaje"

Tan grade fue el impacto de 6 de febrero, que Rafa Nadal le pidió la canción antes de que viera la luz: "Hasta Rafa Nadal, que es amigo mío, me escribió un mensaje: 'Aitana, ¿puedes pasarme la canción? Queremos escucharla toda la familia'. Y se la mandé como un mes antes. Me alegro de que esté funcionando tan bien en las listas, entre tanta música urbana y tantos hombres, es algo que sinceramente no imaginaba", cuenta la artista en una reciente entrevista con El Mundo.

"No tenía pensado que saliera como single, sino como focus track del disco, pero bueno, tuvimos que cambiar porque, si no, los fans acababan conmigo. Cuando fui a Japón para conocer un poco la cultura del país, se especulaba que estaba grabando el videoclip, y pensaba: '¡Madre mía, me van a matar como no la saque ya!'", añade Aitana.