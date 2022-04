El rapero Snoop Dogg se convierte en un personaje de videojuego

'CALL OF DUTY'

Te interesa Snoop Dogg y BTS a punto de cantar juntos

La lista no para de crecer y ahora hay que sumar el nombre del rapero Snoop Doog, que también se convierte en un personaje de videojuego. J Balvin, Ariana Grande o Bruno Mars ya lo han hecho antes y es que parece que eso de saltar de los escenarios a las pantallas de las consolas es algo que apetece mucho a los cantantes

Snoop Doog ya está disponible como personaje jugable tanto en el Call of Duty Vanguard como en Call of Duty Warzone. De hecho, la creación del personaje no es un mero capricho para utilizar al rapero dentro del juego, ya que el personaje también cuenta con su propia biografía en la que revela su talento innato para el rap.

Las características de Snoop Dogg en 'Call of Duty'

En la web, la descripción del personaje es la siguiente: "Snoop Dogg creció en Long Beach, California. Desde pequeño supo que tenía talento para el rap y empezó a dedicarse a ello. Actualmente, sigue publicando música y, gracias a su fama, colabora en diversos programas televisivos, pero en su tiempo libre prefiere combatir como operador en Call of Duty".

El Snoop Dogg de Call of Duty cuenta con sus propias frases y arsenal privado, compuesto por un rifle de francotirador, otro rifle de asalto y la SMG Repera bañada en oro y con diamantes incrustados. Además, claro, del amuleto Colgante Relajante, el emblema de leyenda El Verdadero Amo y el espray Subidón de Arte.

El rapero ya había colaborado, en concreto en Call of Duty: Ghost prestando su voz para el juego. El personaje podrá ser adquirido a partir de abril.