Rauw Alejandro alimenta la polémica con Jhay Cortez con su canción 'Hunter': "Donde cantamos, nadie te conoce"

Ni en Navidad descansan las grandes polémicas. Así lo ha demostrado Rauw Alejandro, que en las horas previas a la Nochebuena ha sorprendido a sus fans publicando una nueva canción, Hunter, donde ha dejado un "regalito" muy duro para Jhay Cortez.

Tras el "beef" que ambos raperos se han estado tirando durante los últimos días, el intérprete de Todo de ti ha querido contestar a las desagradables palabras que su compatriota puertorriqueño le dedicó a su pareja, la cantante Rosalía, y que nada han gustado a Rauw Alejandro.

Rauw Alejandro, contra Jhay Cortez por sus palabras sobre Rosalía

Después de que Jhayco mencionara a Rosalía en en el tema Si Pepe Remix -en el que también canta el propio Rauw-, refiriéndose a ella como "la española" y le proponiéndole tener sexo en inglés ("Tu española quiere que le hable en english [inglés]. Do you wanna fuck? [¿Quieres follar?]"), el novio de la artista catalana no ha dudado en replicar con severas críticas a través de sus redes sociales, asegurando que Cortez debería "respetar a las mujeres".

Desde entonces, la polémica entre ambos se ha ido acrecentando y ahora, el puertorriqueño no ha querido morderse la lengua y así lo dejado claro con Hunter, este nuevo tema que va más allá de la provocación. 4:56 minutos llenos de referencias a Cortez, donde el cantante le ha recriminado que no llegue a su nivel musical, mencionando que su tour no está vendiéndose bien y que su carrera no es exitosa: "Donde nosotros cantamos, nadie te conoce", canta Rauw.

Para hacer patentes sus referencias a Jhayco, Rauw Alejandro también ha mencionado algunos de los trabajos del artista, como 911, confirmando así su enfado con su compatriota. "Si tú eres más duro entonces (Feka). ¿Por qué no dices quien te escribió el verso de 911?", señala en Hunter, donde también habla de sus propios discos: "Afrodisíaco, Vice Versa todavía siguen en los charts. Tu disco lo usaron de frisbee, nadie lo ha vuelto a escuchar".

El cantante también ha hablado de la relación de Jhay Cortez con la exestrella porno Mia Khalifa, aunque no lo ha hecho de manera despectiva, sino para lanzar un mensaje a su compatriota puertorriqueño: "No tenemo' que mencionar la mujer de nadie, ella no tiene la culpa de estar con un sabandija", recordaba Rauw en su despedida.

'Beef' en el videoclip de Hunter

En el recién estrenado videoclip, que acumula más de un millón de reproducciones en apenas 9 horas, Rauw Alejandro también ha incluido multitud de referencias a Jhay Cortez.

En la escena inicial, vemos a un grupo de niños jugando en círculo, mientras cantan al unísono "él siempre fue un fresita desde chamaquito, todos sabemos que le copió las trenzas a Raulito".

Además, en el videoclip, Rauw aparece vestido como un pitcher de baseball, un guiño al video de Súbelo donde Jhay Cortez es el bateador.

¿Seguirá subiendo la temperatura en la disputa entre los dos raperos? Todo apunta a que este es solo el principio de una larga enemistad...