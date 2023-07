Rauw Alejandro confirma la ruptura con Rosalía, desmiente "terceras personas" y asegura que la relación estaba rota "hace meses"

Rauw Alejandro se ha pronunciado.

Dos días después de que la revista People sacase la exclusiva de su ruptura con Rosalía después de tres años de relación, el puertorriqueño ha utilizado sus redes sociales para dar su versión.

"Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mi", comienza diciendo.

Desmiente la infidelidad: "Existen miles de problemas"

Durante las últimas 48 horas, el cantante ha sido blanco de numerosas críticas. Los rumores de una supuesta infidelidad colapsaban la red, donde incluso se dieron nombres.

Valeria Duque, una modelo colombiana, podría haber tenido un affair con el artista a su paso por México durante el Saturno World Tour. Pero Rauw Alejandro lo desmiente.

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", explica.

La propia Valeria Duque también niega que una supuesta relación con ella haya sido el motivo de la ruptura. "Todo lo que se está diciendo sobre mi es falso", zanja.

Las teorías de la traición de Rauw Alejandro a Rosalía han sido, durante los últimos días, como el rumor de Ricky Martin, el perro y la mermelada. Nadie sabe de dónde ha salido pero las supuestas informaciones han corrido como la pólvora.

Las palabras que han despertado dudas: ¿Hace "meses" que terminaron?

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso".

Estas palabras del comunicado con las que ha colocado la sombra de la mentira sobre Rauw Alejandro.

Muchos seguidores no comprenden por qué se refiere a "meses atrás" cuando a finales de mayo y principios de junio fuimos testigo de numerosas declaraciones de amor entre ellos.

Acababa de arrancar el mes de junio Rauw Alejandro publicó el TikTok viral imitando a su chica, el 3 de junio en el Primavera Sound de Barcelona ella le respondía con un "te amo, ojalá estuvieras aquí conmigo" y el 15 del mismo mes la catalana acudía al Hormiguero, donde charló con Pablo Motos de sus planes de boda y posibles vestidos para el gran día. Aseguraba que le gustaría vestir de Vivienne Westwood.

"La historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir"

El cantante ha salido al paso de las críticas tras el huracán de comentarios con un texto en el que destaca su respeto por Rosalía, por su familia y por la unión que han mantenido durante casi cuatro años.

Se conocieron en Las Vegas a finales de 2019 y confirmaron su noviazgo en septiembre de 2021, cuando su amor ya estaba afianzado. En marzo de este año editaron Beso, el single principal de su EP juntos RR, que llegó con un videoclip en el que anunciaban un compromiso que ahora está roto.

"Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", dice.

"Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí", termina.

Habrá que esperar a ver si Rosalía publica, por su parte, su versión de la historia.