Las pruebas y contradicciones de Rauw Alejandro sobre su ruptura con Rosalía

El mundo se paralizó cuando se confirmaron los rumores de ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro. Después de dos largos días, el cantante ha decidido pronunciarse y hablar sobre las teorías que rodean a la causa de la separación, además de afirmar que "hace meses" que no están juntos.

Si es verdad que hace meses que rompieron su relación, a nosotros no nos salen las cuentas. Hacemos un detallado repaso sobre cuándo y cómo fueron las últimas interacciones públicas entre los cantantes, en las que se destilaba amor, referencias directas a su compromiso de boda y cariñosas alusiones en sus conciertos. Gestos y comportamientos que evidencian que la pareja aún estaba unida.

El amor de la pareja más mediática del momento se materializó el pasado marzo con una declaración de amor en forma de LP.RЯ confirmó la unión musical de los artistas con una trilogía compuesta por las canciones Beso, Vampiros y Promesay con el que anunciaron su compromiso, sellando un amor que ha durado más de tres años.

Con el disco vino una multitud de entrevistas juntos y la representación de RЯ en vivo: las redes se llenaron de vídeos de los cantantes juntos sobre el escenario. En abril, el show en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico, tierra natal del artista, fue la primera vez que cantaron en directo las canciones de su EP. Abrió la veda para luego hacer lo mismo en el festival Coachella durante en concierto de Rosalía.

14 de mayo - Rosalía parodia a Rauw en Tiktok

Los artistas viralizaron una batalla librada en Tiktok para atajar la distancia entre ellos -ambos estaban de gira- y hacer reír a sus seguidores. Fue Rosalía la que empezó con un vídeo en el que imitaba a su chico en diferentes situaciones caseras y cotidianas: comiendo pollo frito, jugando a videojuegos, durmiendo la siesta e incluso haciendo negocios, con peluca azul incluida.

"Bebé, me voy a comprar un coche, algo sencillo, un Ferrari", decía con el teléfono al oído. El resultado fue ocho millones de visualizaciones en 24 horas y una legión de fans encantada de haber conocido un poco más en la vida de pareja de los artistas, algo que posiblemente no hubiéramos visto si no mantuvieran, todavía entonces, una relación sentimental.

16 de mayo - Rosalía y Rauw se van de vacaciones en barco

Entre gira y gira y concierto y concierto, los cantantes sacaron unos días de descanso entre tanto compromiso profesional para huir de vacaciones a alta mar. Su conexión en directo a través de Instagram volvió a convertirse en un fenómeno viral.

Mientras se tomaban un vermú, la pareja interactuaba con los fans y debatía divertida sobre los gustos de cada uno. El debate aceitunero dejó momentos que se convirtieron en puro oro.

3 de junio - Rauw devuelve la broma a Rosalía imitándola y ella le contesta

20 días después de la imitación de Rosalía, Rauw le sirve el plato frío de la venganza para ver quién imita mejor al otro y, con una larga peluca morena, el autor de Playa Saturno imitó la rutina de su chica, desde que se levanta hasta que se acuesta, un formato de vídeo que hemos visto varias veces en el TikTok de Rosalía.

El clip resumía 24 horas en la vida de la cantante, empezando desde la cama con un "buen día motobabies", siguiendo con su rutina de skincare, desayuno, gym ("La elíptica pa' las pompis, toma que toma"), qué lleva en su bolso...

La cantante de Saoko aprovechó su actuación de esa misma noche en el festival Primavera Sound en Barcelona para volver a regalar uno de los mejores momentos. Antes de cantar Beso, una de las canciones del LP que comparten, la catalana le mandó a su chico un romántico mensaje que contestaba a su imitación vengativa que corrió como la pólvora en redes sociales.

"Baby he visto el vídeo que has subido, te mato, ¡ya te vale, eh!", le decía entre risas, para luego dedicarle unas palabras de amor: "Te extraño, baby ojalá estuvieras aquí conmigo, te amo".

12 de junio - Rosalía confirma la boda con Rauw en 'El Hormiguero'

"Parece que va a haber boda", confirmaba la cantante con una sonrisa inevitable en el El Hormiguero, el programa de Antena 3. Rosalía fue a ver a Pablo Motos para hablar de su último single, Tuya, lanzado el 9 de junio, y de paso contó los detalles de la pedida de mano, la Nochevieja de 2021 en la terraza de la casa de las abuelas del cantante, en Puerto Rico.

Rosalía dio pistas hasta de la diseñadora de la que le gustaría ir vestida y explicó que no empezaría con los preparativos hasta terminar su Motomami Festival Tour, los últimos coletazos de la gira que la ha tenido fuera de casa durante un año y medio y por la que admitía estar cansada y echar de menos a su familia, pareja y amigos.

22 junio - Rauw samplea 'Despechá' en su sesión con Bizarrap

A finales de junio, Rauw lanzó su colaboración con el productor argentino Bizarrap y no desaprovechó la ocasión de hacer un guiño a su prometida. La sesión 56 cantada por el puertorriqueño contiene una referencia clara a Despechá, la canción con la que Rosalía causó furor, dando lugar al tema más reproducido y exitoso de toda su carrera.

"Canta'si estás despechá yo te hago un rehab" es el verso que Rauw canta mientras se escuchan de fondo dos golpes de voz que pertenecen a Rosalía (tratados ligeramente por Bizarrap).

27 de junio - Rauw habla de sus planes de boda con Rosalía después del tour

Tras el doble lanzamiento de Bizarrap y Rauw -BZRP Mussic Sesion56 y Baby Hello-, los latinos se dieron un paseo por Madrid que pretendía ser de todo menos discreto, montados en un ferrari rojo y conduciendo por la Gran Vía madrileña.

Fans y medios se agolparon alrededor para pedir fotos y preguntar qué tramaban. Preguntas entre las que no faltó la referencia a la boda con Rosalía: "¿Planes de boda?", le dirigieron al boricua. Él, subiéndose en el coche de nuevo, contesta: "Después del tour".

4 de julio - La última alusión de Rauw Alejandro a Rosalía en redes sociales

Recientemente, Rauw compartió un post en los stories de su cuenta de Instagram que decía "etiqueta a la niña más bonita que conozcas". Bajo el vídeo, subido por la cuenta original el 4 de julio, hace tres semanas, el cantante mencionaba a Rosalía.

Esta fue la última interacción y alusión explícita que se ha encontrado en internet de la pareja.

Aún no se sabe qué ha podido acabar con la relación. Lo que es seguro es que, hasta hace al menos un mes, la pareja todavía era pareja.

O lo parecía.