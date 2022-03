El recadito de Miley Cyrus a su expareja Nick Jonas durante su concierto en el Lollapalooza

Haciendo gala del descaro y el espíritu gamberro que la caracteriza, Miley Cyrus aprovechó su concierto en Chile dentro del festival Lollapalooza para mandar un mensaje al que fue su pareja, el también cantante Nick Jonas.

Antes de empezar a tocar la canción que en su momento compuso sobre su ruptura con el integrante de los Jonas Brothers, 7 Things, Miley Cyrus leía en voz alta el mensaje que unos fans habían escrito en una pancarta. "Fuck (you) Nick Jonas". Una frase que se puede traducir en español como "que te den, Nick Jonas" o "vete a la mierda, Nick Jonas".

Acto seguido, añadió "i didn' say that" (yo no lo he dicho), una aclaración que aunque sirve para dejar claro que fueron unos fanáticos los que habían llevado ese eslogan al concierto, no resta relevancia al hecho de que la cantante eligiese leer precisamente ese mensaje de entre las decenas de pancartas que había entre el público.

Tal revuelo se formó en las redes sociales con este recadito de la cantante a su ex que los tuiteros se propusieron encontrar a la seguidora que levantó el cartel que leyó Miley. Y lo consiguieron.

La relación de Miley Cyrus y Nick Jonas

Los artistas vivieron una historia de amor juvenil que marcó un antes y un después en sus respectivas adolescencias. Miley era una estrella mundial gracias a Hannah Montana y Nick Jonas recorría el mundo con sus hermanos en la banda Jonas Brothers. Ambos tenían 15 años.

Miley Cyrus y los Jonas Brothers en 2008 // Getty

Aunque no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo estuvieron juntos, que hubo chispas entre ellos es un secreto a voces. Coincidieron varias veces sobre el escenario en diferentes eventos en el año 2008 e incluso Kevin Jonas reconoce que su hermano se enamoró de Miley en el documental de Amazon Prime que repasa la trayectoria de los hermanos.

"Para Nick conocer a Miley cambió su perspectiva de las chicas para siempre, se enamoró por primera vez. Creo que la cabeza de ese niño explotó", dijo Kevin.

Letra de 7 Things de Miley Cyrus traducida al español

Probablemente no debería de decir esto

pero hay veces que me asusto

cuando pienso en la anterior

relación que compartimos.

Fue genial, pero la perdimos,

es imposible para mí no preocuparme,

y ahora estamos parados bajo la lluvia,

pero nada va a cambiar

hasta que escuches, querido...

Las siete cosas que odio de ti

las siete cosas que odio de ti, oh, tú

eres presumido,

tus juegos,

eres inseguro,

me quieres, te gusta esa,

me haces reir,

me haces llorar,

y no se que lado elegir,

tus amigos, son estúpidos,

cuando tú actúas como ellos, sabiendo que duele,

quiero estar con el que conozco,

y la séptima cosa que odio más de lo que haces,

haces que te quiera.

Es incómodo y silencioso,

como si esperara que dijeras

lo que ahora necesito oir,

una disculpa sincera,

cuando lo quieras decir de verdad, lo creeré,

si me mandas un sms, lo borraré,

vamos a ser claros,

oh, no estoy volviendo,

te va a llevar siete pasos llegar aquí.

Las siete cosas que odio de ti,

eres presumido,

tus juegos,

eres inseguro,

me quieres, te gusta esa,

me haces reir,

me haces llorar,

y no se que lado elegir,

tus amigos, son estúpidos,

cuando tú actúas como ellos, sabiendo que duele,

quiero estar con el que conozco,

y la séptima cosa que odio más de lo que haces,

haces que te quiera.

Y en comparación con todas las grandes cosas

que tardaría mucho en escribir,

probablemente debería mencionar

las siete que me gustan.

Las siete cosas que me gustan de ti,

tu pelo,

tus ojos,

tus viejos Levis,

cuando nos besamos, estoy hipnotizada,

me haces reir,

me haces llorar,

pero supongo que tendré que elegir los dos.

Tu mano sobre la mia,

cuando estamos entrelazados, todo está bien,

quiero estar con el que conozco,

y la séptima cosa que más me gusta de ti,

haces que te quiera.

Lo haces...

Fuente: letraseningles.es