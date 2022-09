El representante de Chris Pine aclara la polémica del escupitajo de Harry Styles

Sin duda, el momento más viral del Festival de cine de Venecia ha sido el protagonizado por el supuesto escupitajo de Harry Styles a Chris Pine.

Un vídeo en el que el intérprete de As It Was se dirigía hacia su asiento, y al inclinar la cabeza hacia abajo para sentarse coincidía con que Chris Pine, que estaba sentado al lado, paraba de aplaudir de repente y se quedaba mirando al suelo con cara de sorpresa. Esto fue interpretado por muchos usuarios como que Harry había escupido a Pine en ese instante, aunque no se viese tal cosa en ningún otro ángulo ni en el mismo plano a cámara lenta.

Tal fue el revuelo que se generó en redes sociales durante las siguientes horas, que el representante de Chris Pine se ha visto obligado a desmentir lo ocurrido a través de un comunicado publicado en la revista People. "Esta es una historia ridícula, una completa invención y el resultado de una extraña ilusión en línea, que es claramente engañosa y permite una especulación tonta", ha empezado aclarando.

A continuación, el representante ha querido dejar claro que no hay ningún tipo de mala relación entre ambos artistas, sino más bien todo lo contrario: "Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe".

Por su parte, fuentes cercanas a Harry Styles también han desmentido a The Guardian que el cantante escupiese a su compañero: "Eso no es cierto". Además, otra fuente proveniente de la organización del evento informó a Variety que "no hubo tensión en torno a Styles y Pine durante el estreno, y que nadie señaló un posible incidente de escupitajo durante el evento".