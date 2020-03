Rihanna y Drake rompen de nuevo y planea la sombra de una guapa modelo

Desde la emocionante confesión de amor de Drake hacia Rihanna en los MTV Video Music Awards, les hemos visto dar pasos de gigante en su relación, que pasan por el anuncio de su relación en julio, a sus múltiples salidas de fiesta juntos e incluso hacerse tatuajes iguales con un significado muy tierno y salvaje...

Imagen no disponible / Atresmedia

Pero parece que se les rompió –otra vez- el amor de tanto usarlo… Varios medios internacionales, como E! Online, recogen declaraciones de personas cercanas a la pareja que aseguran que “Rihanna y Drake están viendo a otras personas en este momento. No siguen manteniendo una relación exclusiva. Aún se quieren, pero sus agendas se han interpuesto en su camino”. Aunque dichas fuentes añaden: “Todo puede cambiar entre ellos sin embargo, ya sea para bien o para mal. Aún siguen el uno en la vida del otro”.

Sin embargo, parece que nuestro rapero ha encontrado una distracción nueva, la bella modelo India Love. Según recoge E! Online, “Drake e India Love han estado quedando las últimas semanas”.

Como dato curioso, el medio recuerda el rumor que relacionaba al ex de la modelo, Cliff Dixon, con una supuesta infidelidad de Rihanna: “Drake podría estar quedando con India Love para fastidiar a Rihanna, lo que claramente ha funcionado”.

No sabemos si ha funcionado o no, pero Rihanna puso un post en el que decía: “Ninguno de mis ex (novios) está casado o con una relación sentimental feliz así que puedo decir con cierta seguridad que yo no era el problema LOL” y añade un trofeo al final.

La cantante estuvo pasando el fin de semana en Barbados con su familia, compartiendo fotos y vídeos de su madre o de su sobrina Majesty. Mientras que Drake, ha sido visto con la modelo besándose y compartiendo “miradas cómplices” en un partido de béisbol de los Toronto Blue.

Obviamente, esta no sería la primera vez que la pareja rompiese su relación exclusiva. No han dejado de juntarse y separarse desde que fueran visto besuqueándose en una bolera allá por el 2009. Pero claro, cuando Drake confesó su amor por Rihanna públicamente de aquella forma, diciendo que amaba a la cantante desde que la conoció, nos dio un atisbo de esperanza en esta turbulenta relación.