Rihanna prueba los chupitos más extravagantes ‘inspirados en sus canciones’

Si en los Grammy de 2017 vimos cómo Rihanna tiraba de petaca para sobrellevar el sopor de ese tipo de galas, estaba claro que la cantante se iba a atrever a beber los extravagantes chupitos que le ha servido Seth Meyers, presentador de su propio Late Night en la televisión estadounidense.

Meyers propuso a Rihanna desplazarse hasta The Jane Hotel para que él pudiese ponerse detrás de la barra y preparar cócteles inspirados en las canciones de la cantante.

La cantante comenzó probando un brebaje estilo 'Under My Umbrella', lleno de las míticas sombrillitas de los cócteles. El siguiente fue el de 'Diamonds', servido en un vaso con la forma de la joya. Para 'Bitch Better Have My Bunny' el presentador recurrió a un conejito de Pascua donde puso un poco de champán y poco a poco las burbujas iban haciendo efecto.

Después de la cata, Meyers recurre a Rihanna para que apruebe si sus técnicas de ligue son adecuadas o no. El presentador le hace un cumplido refiriéndose a Juego de Tronos, a lo que la cantante contesta: "No veo Juego de Tronos", antes de explotar de risa. ¡Nos encanta!

Para terminar este encuentro tan loco, Rihanna se atreve a maquillar al presentador con los productos de su marca Fenty Beauty, y el resultado es.... ¡Impactante!.