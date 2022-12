Robert Downey Jr. revela que su padre le ofreció drogas cuando tenía seis años

Robert Downey Jr. probó las drogas por primera vez cuando tenía seis años. Se las ofreció su padre, el director de cine Robert Downey Sr., como relata en el documental sobre el director de cine fallecido en 2021.

Esa experiencia marcó la vida del protagonista de Iron Man, de ahora 57 años, que con ocho años ya era adicto y que ha tenido que enfrentarse a un duro proceso para superar este problema. "Me llevó 20 años volver a ser persona", cuenta en el documental de Robert Downey Sr. de Netflix.

La primera vez que probó las drogas

El documental cuenta con las declaraciones de padre e hijo que recuerdan aquella noche familiar de póquer en la que el padre le ofreció un porro de marihuana cuando lo vio probar una copa de vino blanco.

"Estábamos todos sentados, fumando hierba y jugando al póquer en el antiguo loft de West Village (en Nueva York), y Robert me miraba un poco divertido. Robert siempre fue un observador de todo, incluso a una edad muy temprana. Y le dije: 'Sabes, deberías probar un poco de esto en lugar de beber", relata el director.

El padre lo hizo, el hijo lo probó y el padre se arrepintió inmediatamente. "De repente supe que había cometido un terrible y estúpido error. Darle una calada de hierba a un niño pequeño solo para divertirme", apunta Robert Downey Sr. "Nunca me lo perdonaré, pero Robert y yo hemos lidiado con eso, y él me dijo: ‘No soy una víctima, papá. No culpo a nadie”, añade el director.

Adicto con ocho años

Robert Downey Jr. dice esto porque con ocho años ya era adicto. El actor no tuvo lo que se dice una infancia normal. A esa edad iba con su padre a los rodajes de películas poco aptas para niños y siendo aún más pequeño, con cinco, llegó a rodar escenas con diálogos subidos de tono.

Sí reconoce que "crecer en una familia donde todos consumían drogas" fue determinante para él, del mismo modo que la separación de sus padres cuando tenía 13 años agudizó sus problemas. A esa edad comenzó un consumo desmedido de drogas y alcohol, fiestas y comportamientos erráticos.

Su vida llevaba un rumbo tal que sus padres decidieron cortarle los ingresos y a los 16 años dejó la escuela para dedicarse a la actuación y poder valerse por si solo.

Diez años después, en los 90, quiso dejar las drogas pero, lejos de conseguirlo, su situación empeoró. Robert Downey Jr., que estaba entre 25 y 35 años en esa década, fue detenido en varias ocasiones por posesión de cocaína, heroína, crack y un arma descargada. En uno de esos arrestos, en 1999, le dijo al juez que su padre era culpable de sus adicciones. "Es como tener un arma cargada, en la boca y el dedo en el gatillo, sabes que en cualquier momento se va a disparar, pero te gusta el sabor del metal del arma”, dijo entonces sobre sus problemas.

20 años para superar su problema

En el documental, Robert Downey Jr. cuenta que no fue fácil superar a esta adicción. Lo consiguió tras conocer a su esposa, Susan Levin, con quien se casó en 2005, aunque antes su padre tuvo un papel clave en su recuperación.

“Aunque me llevó otros 20 años volver a ser persona, tú y Laura os convertisteis en un punto de estabilidad”, dice sobre Laura Ernst, con quien Robert Downey Sr. se casó en 1991 y quien falleció tres años después por esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Pese a quedarse viudo, no volvió a recaer. "Cuando la perdiste, y seguiste limpio, y yo seguía por ahí fuera, me decías que tenía que seguir en este planeta y no rendirme. No eras exactamente un hombre sin karma. No vamos a jugar con la verdad aquí. Pero aquello fue una cosa superimportante”.