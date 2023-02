El romance de Sebastián Yatra con una joven conocida que hizo que Aitana se replantease sus sentimientos por el cantante

La relación de Aitana y Sebastián Yatra se consolida por momentos. Ya no se esconden de las cámaras y se dejan ver de lo más cariñosos por la calle. Prueba de ello han sido sus románticos paseos por Los Ángeles, donde además acudieron juntos a la fiesta posterior a los Premios Grammy.

Aunque se ha especulado mucho acerca de cuándo empezaron a nacer los sentimientos entre ellos, no se conocía al detalle en qué momento Aitana había decidido terminar su relación con Miguel Bernardeau para comenzar una con el colombiano.

Una información que publica en sus páginas la revista Diez Minutos este miércoles, una versión de los hechos desconocida hasta ahora.

Sebastián Yatra pasó de la amistad al amor y le dedicó 'Pareja del Año'

Se conocieron en 2018, eso no es ningún secreto. El cantante visitó a la Academia de Operación Triunfo y cuando la catalana salió del reality afianzó su amistad con el artista. Se les vio juntos en más de una ocasión pero vivían sus sentimientos por separado. En 2019 Yatra estaba con Tini Stoessel y Aitana con Miguel Bernardeau.

En 2020 llega la pandemia y la ruptura amistosa de Tini y Yatra, que aseguran en las redes sociales que "siempre quedarán todos los lindos recuerdos" en sus corazones. Es ahí cuando Yatra, según Diez Minutos, confiesa a Aitana que siente algo más allá por ella.

Grabaron y publicaron su primera colaboración, Corazón sin Vida, pero Aitana continúa su relación con el actor sin plantearse un futuro con el colombiano.

Aitana y Sebastián Yatra, por las calles de Madrid en 2019. // Gtresonline

Pero la canción en la que Yatra desnuda verdaderamente sus sentimientos es Pareja del Año, publicada en 2022. En sus versos, el artista habla de la angustia de vivir un amor no correspondido: Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía / Y mis amigos lo sabían / Y a mí todo el mundo me decía / Que pasaría, me dejarías.

Aitana por aquel entonces no solo estaba en una relación con Bernardeau, sino que se había convertido además en su compañero de trabajo durante el rodaje de La Última.

Yatra tiene una noche de pasión con Claudia Martínez y despierta los celos de Aitana

A finales del verano de 2022, con Yatra cansado de desnudar sus sentimientos sin recibir ninguna respuesta positiva de Aitana, decide pasar página y tener una noche de pasión con Claudia Martínez, concursante del reality La Isla de las Tentaciones. Así lo confirma Diez Minutos unos meses después de que la joven hiciese referencia a una "aventura con un cantante" en los debates del citado programa.

Es este romance entre Sebastián Yatra y Claudia Martínez el que hace que Aitana reconsidere su vida sentimental, planteándose por primera vez dejar a Miguel para no perder su relación con el colombiano.

"Sebastián Yatra decide darle un ultimátum y Aitana, con mucho miedo de perder a Yatra, rompe con Miguel el mismo día que ambos estrenan La Última'", reza en las páginas de la revista.

Analizados ahora con perspectiva, los distantes posados de Aitana y Miguel ante la prensa evidenciaban que algo pasaba entre ellos, pero la ruptura no se confirmó hasta que Lecturas sacó la exclusiva en portada y comenzaron a verse las primeras imágenes cómplices de Yatra y Aitana, ya felices por el triunfo de su amor después de tantas idas y venidas.