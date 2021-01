Rosalía se pone un top sujetador encima de una sudadera y el look huele a tendencia

La cantante ha sido fotografiada dando un paseo por Nueva York y su look ha despertado tanta curiosidad como comentarios. ¿Se convertirá el top sujetador sobre una camiseta en ella tendencia del momento?

El 2021 acaba de empezar, pero las tendencias no entienden de fechas. Las redes sociales, las revistas de moda y en definitiva el día a día son directamente responsables de que una prenda se popularice y se convierta en un 'must', pero si ya esa idea la luce alguien tan de moda como Rosalía... Tiene un 99% de papeletas de convertirse en un éxito.

Así, las últimas fotografías de la cantante nos dan una pista de por dónde irán los tiros de la moda en los próximos meses. La cantante se puso una combinación un tanto peculiar para salir a dar un paseo por Nueva York: pantalón jogger azul marino y top sujetador beige superpuesto sobre una sudadera blanca. Para rematar, un abrigo de plumas blanco, bolso grande negro y zapatillas deportivas blancas.

Rosalía en Nueva York / GTRES

Aunque se trata de una mezcla rara que no probablemente no te pondrías, es una buena manera de utilizar crop tops en invierno, ya que las bajas temperaturas no permiten lucirlos como en verano.

Rosalía en Nueva York / GTRES

Las redes sociales serán testigo de si esta idea de Rosalía se convierte en una tendencia este 2021, así que solo queda esperar... ¡Y observar!

OTRAS OCASIONES EN LAS QUE HA LUCIDO 'SUPERPOSICIONES'

Rosalía luciendo una camiseta de manga corta por debajo de un vestido ajustado negro