Rosalía y Billie Eilish anuncian el lanzamiento de ‘Lo vas a olvidar’ para ‘Euphoria’

Dos años llevamos esperando que salga a la luz la colaboración musical de Rosalía y Billie Eilish, desde que la catalana publicó una foto juntas en el estudio.

Una colaboración que ahora llega por todo lo alto, siendo el tema principal del segundo capítulo especial de Euphoria, basado en el personaje de Jules.

Ha sido precisamente la actriz Hunter Schafer, quién da vida a Jules, la que ha lanzado el bombazo a través de redes sociales con el vídeo promocional de la segunda parte del especial.

Un vídeo de un minuto de duración en el que se puede ver algunas imágenes del desenlace de la historia entre Jules y Rue (interpretada por Zendaya), mientras se oye de fondo a Rosalía cantando 'Dime si me echas de menos' para después cantar el título del tema, 'Lo vas a olvidar'.

Poco después, tanto Rosalía como Billie Eilish también han confirmado el lanzamiento del tema a través de sus redes sociales. "Chicos, habéis estado esperando para esto", empieza escribiendo Billie junto a un divertido emoji, sabiendo el hype generado.

"'Lo vas a olvidar' con Rosalía para Euphoria. Canción y videoclip este jueves a las 9 de la mañana". Lo que significa que el lanzamiento será a las 6 de la tarde en España.

Junto al cartel promocional, Billie comparte un fragmento de vídeo sin música, en el que se le ve moviéndose y levantando los brazos mientras las luces cambian a su alrededor. Imaginamos que parte del videoclip musical.

Por su parte, Rosalía ha compartido también su parte del vídeo, en el que se le ve en la misma localización que a Billie, mientras se echa la chaqueta al hombro o mira a cámara.

LA AMISTAD ENTRE BILLIE EILISH Y ROSALÍA

.

Billie Eilish fue una de las primeras artistas internacionales que mostró públicamente su admiración por Rosalía, cuando ésta empezó a hacerse conocida fuera de nuestro país gracias a 'Malamente'.

Dos años atrás, en febrero de 2019, un mes antes de que lanzase su debut 'when we all fall asleep, where do we go?', Billie confesó en una entrevista con Annie Mac que se había metido en el estudio con Rosalía.

La artista no dijo que ese tema fuese a estar incluido en su álbum debut, ni que fuese a salir pronto, pero aseguraba que es un tema muy 'refrescante'. Colaboración que confirmó Rosalía poco después publicando una imagen de las dos juntas en el estudio.

En ese momento nació el hype entre el fandom de ambas artistas por saber cómo sonaría una canción entre dos divas con estilos tan diferentes. Un año después, incluso la propia Rosalía se mostraba impaciente porque ese tema viese la luz, tal como expresó en la alfombra roja de los Grammy 2020:

Y ahora por fin tenemos aquí 'Lo vas a olvidar', la colaboración entre ambas artistas que promete ser uno de los éxitos de 2021.