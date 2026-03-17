Rosalía recrea la escena final de 'El cisne negro' para cerrar su concierto en Lyon con el 'LUX TOUR'

El LUX TOUR por fin ha comenzado y lo hace cargado de teatralidad y éxtasis religioso. La catalana no solo ha regalado la magnífica interpretación de sus canciones más recientes como LA PERLA, sino que también ha cantado alguna de sus canciones más icónicas y se ha atrevido con una puesta en escena inigualable.

Durante el show, se pudo ver a la cantante llevando un tutú y bailando sobre puntas como una bailarina profesional. Pero Rosalía no se conformó con encarnar el espíritu del ballet, sino que hizo una referencia a la película El cisne negro para finalizar su show en Lyon.

Cuando la cantante terminó de cantar Magnolias sobre unas escaleras que no llegaban a ninguna parte, se dejó caer hacia atrás y las luces del escenario se apagaron.

¿De qué trata la película?

En 2010, el director Darren Aronofsky nos entregó una de las mejores películas del cine moderno: El cisne negro. La cinta sigue la vida de una bailarina obsesiva y perfeccionista (Natalie Portman) que tiene que interpretar el personaje principal en la obra El lago de los cisnes.

Durante la película, este personaje tiene dificultades para captar la esencia del cisne negro (sensual y oscuro), frente al cisne blanco (inocente y puro), por lo que inicia un viaje para lograr encarnarlo que pone en riesgo su salud mental.

Al final, cuando llega el momento de la función, su actuación es magistral, pero... ¿A qué precio?

La escena final

Para ponerle fin al espectáculo, el cisne negro, después de realizar su última danza, se deja caer hacia atrás para darse muerte, cayendo al vacío fuera de la vista del espectador del teatro.

Pero, tal y como ocurrió con Rosalía, la bailarina aterriza en una colchoneta, apagándose las luces del escenario.

Por si esta similitud visual fuera poco, antes de que Rosalía se lance, abriendo los brazos hacia los lados con una indumentaria que parecen alas blancas, empezaron a llover plumas negras por todo el escenario.

Además, hay que recordar que Magnolias es una canción que habla sobre la muerte, por lo que la referencia le viene como anillo al dedo, simulando ese suicidio de la obra de ballet clásico de la misma forma que lo hicieron en la película El cisne negro.