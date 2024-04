Rosalía se suma al movimiento 'Libera el pezón' y arrasa con un top de encaje sin nada debajo

Rosalía ya es un auténtico icono de la moda española . Aparición tras aparición, la cantante no decepciona y siempre es capaz de dejarnos con la boca abierta con sus estilismos.

Es innegable que tiene amplios conocimientos sobre el mundo de la ropa y hasta llegó a poner de moda la estética motera gracias a sus looks en sus conciertos de Motomami. Chaquetas y faldas de cuero, prendas bicolor, gafas de sol XXL, botas hasta las rodillas... todos hemos sucumbido a alguna de ellas.

En los últimos años, está cogiendo fuerza el movimiento 'free the nipple' (libera el pezón) que pretende luchar contra las desigualdades entre hombres y mujeres y reivindicar que no debería haber problemas en enseñar los pezones. Por ejemplo, denuncia que Instagram permite subir fotos de pezones masculinos y no femeninos.

Rihanna, Kendall y Kylie Jenner, Bella Hadid, Dua Lipa u Olivia Wilde son algunas de las celebridades que han utilizado looks con transparencias para mostrar los pechos y apoyar públicamente esta causa. Rosalía se ha sumado a ella y este fin de semana ha sido vista en Beverly Hills, en California, con una blusa blanca de encaje sin nada debajo de Palomo Spain.

La catalana la ha combinado con unos pantalones de cuero y unas gafas de sol oversize.

Durante su salida, algunos fans han aprovechado para hacerse fotos con ella.

Rosalía ha demostrado en mil ocasiones que defiende las principales reivindicaciones sociales y pretende utilizar su altavoz para darles visibilidad.