Rosanna Zanetti enfadada con David Bisbal: "Hoy duermes en el sofá"

¡Ha vuelto 'La Voz Kids'! El concurso de talento infantil de Antena 3 acaba de estrenar su nueva temporada en televisión y ya son muchos los que se han enganchado a show. Entre los coaches que protagonizan las nuevas entregas, David Bisbal repite ocupando uno de los sillones y nos ha demostrado que en su casa son muy fans del programa.

Con el estreno de la nueva temporada, Rosanna Zanetti —esposa del cantante almeriense— publicó unos vídeos en su cuenta de Instagram en los que mostraba su descontento por la actitud de su marido y el resto de coaches con los niños que no eran elegidos para ninguno de los equipos.

Lo cierto es que por la mecánica del concurso, todos los niños que se presentan a las audiciones a ciegas no pueden entrar al concurso. En su papel como madre de dos niños —Matteo y Bianca—, Rosanna Zanetti se ha indignado cuando ninguno de los coaches han girado sus sillas con la actuación de alguno de los pequeños: "No, no, no sonrías, estoy enfadada", decía la modelo ante la estupefación de David Bisbal que preguntaba: "¿Por qué?".

"Hoy duermes en el sofá"

"Porque acabo de ver a estas gemelas o mellizas y ninguno se volteó y tú no te volteaste", dice Zanetti. Las explicaciones de Bisbal no servían a su mujer que insistía entre carcajadas: "No, no, no, no. Estoy enfadada, duermes en el sofá. Estoy enfadada".

De esta forma, el matrimonio acerca a sus seguidores la parte más íntima de su hogar, un rato para disfrutar en familia de un concurso infantil como hicieron con su estreno otros tres millones de espectadores en el estreno de 'La Voz Kids'.

El estreno de la nueva edición de 'La Voz Kids' fue todo un éxito en el prime time de Antena 3 y promete regalarnos grandes momentos sobre el escenario, como la actuación de David Bisbal junto a Lukas, uno de los concursantes. Juntos unieron sus voces para entonar Mi princesa, una de las canciones más conocidas del repertorio del almeriense.