Sabrina Carpenter detiene su último concierto después de que un fan le lanzara un objeto

El final de la gira Short n' Sweet ha llegado y lo ha hecho de una forma algo accidentada para Sabrina Carpenter. Durante la última actuación del Short n' Sweet Tour en Los Ángeles, California, un fan lanzó unas esposas a la cantante, provocando que el show se detuviese por unos instantes.

El accidente ocurrió después de acabar de interpretar Busy Womandurante su actuación en el Crypto.com Arena. El objeto impactó contra el suelo y después golpeó el brazo de la cantante, aunque no le provocó ninguna lesión.

Este hecho le hizo mostrarse visiblemente molesta y lanzar las esposas hacia otra dirección, golpeando el teléfono de una fan.

La advertencia de Sabrina Carpenter

Para muchos, esta reacción ha sido sobredimensionada, pero la artista ya advirtió en el pasado que no arrojaran objetos al escenario para evitar accidentes.

Sin embargo, el lanzamiento quizás fue debido a que la cantante tiene un momento de sus shows donde arresta a un famoso que se encuentra entre público con unas esposas de pelo rosa, justamente del mismo estilo que las que le lanzaron.