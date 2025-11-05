Sabrina Carpenter arresta y tontea con Nicole Kidman en su concierto: "Si las cosas funcionan me puedo mudar"
Sabrina Carpenter suele sorprender en su gira Short N' Sweet, y en una parte del concierto detiene a alguien muy guapo. Esta vez ha sido a la actriz Nicole Kidman, quien estaba entre el público.
Sabrina Carpenter es la reina del show, y con su gira Short N' Sweet lo sigue demostrando en cada concierto.
La artista dedicó su espectáculo de Halloween a disfrazarse en varias ocasiones al o largo del concierto, pero en su última cita musical con la gira en Nashville ha sorprendido a lo grande.
La intérprete de Please, please, please destina una parte del show en hacer una performance de arrestar a alguien por estar 'muy bueno'. Lo hace portando un cartel con la frase 'Under arrest for being too hot (Bajo arresto por estar demasiado bueno)".
En algunas ocasiones la diva del pop enfoca a famosos que están en el concierto, como ocurrió con Millie Bobby Brown, Margaret Qualley, Jack Antonoff y Gigi Hadid, entre otros. Y en su último concierto ha sido a la actriz Nicole Kidman.
Carpenter ha simulado no conocerla, y le ha preguntado su nombre y de dónde es. "Originalmente tú eres de Australia, pero vives en Nashville, así que si las cosas funcionan entre nosotras me puedo mudar aquí", ha bromeado la artista.
En este flirteo teatral, Sabrina Carmenter le ha pedido que salte a sus brazos, en referencia a su canción Juno, la cual ha comenzado a tocar con Nicole Kidman en el foso del recinto y enfocada por la cámara.