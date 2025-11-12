Sabrina Carpenter prepara su salto a la gran pantalla como protagonista de la película musical 'Alicia en el país de las maravillas'

No nos cabe duda de que Sabrina Carpenter está en uno de los momentos más dulces de su carrera. La artista de Taste será una de las protagonistas de los Premios Grammycon seis nominaciones, entre ellas, en las categorías Canción del año con Manchild y Álbum del año con Man's Best Friend.

Este éxito también se extrapola al que será su futuro salto a la gran pantalla. Tal y como confirman medios como Variety y The Hollywood Reporter, la artista de Espresso será protagonista y una de las productoras de la película (aún sin título oficial) inspirada en Alicia en el país de las maravillas, obra escrita por Lewis Carroll.

Los detalles de su producción

En el caso de la nueva producción, Lorene Scafaria, quien ha trabajado en producciones como Estafadoras de Wall Street, Coherence, Buscando a un amigo para el fin del mundo o Una madre imperfecta, dirigirá y guionizará la película. Por su parte, Marc Paltt, responsable de Wicked, producirá este proyecto. A su vez, Leslie Morgenstein y Elysa Koplovitz Dutton de Alloy Entertainment, la productora de series como Gossip Girls, estarán inmersos en la producción, según cuenta The Hollywood Reporter.

Según cuenta Variety, fuentes cercanas aseguran que Carpenter habló con Universal para este proyecto en 2024.

Cabe señalar que Netflix anunció en 2020 que adquirió el proyecto original de ALICE (reinterpretación contemporánea de Alicia en el país de las maravillas) y avanzó que Leslie Morgenstein y Elysa Dutton de Alloy serían sus productoras.

Sabrina Carpenter y su trayectoria delante de las cámaras

Es bien sabido que Sabrina Carpenter tiene un gran dominio escénico, algo que también ha demostrado en producciones delante de las cámaras. La cantante de Please Please Please dio sus primeros pasos en producciones como en la película noobz en 2012, la serie The Goodwin Games (2013) o La Princesa Sofía, de Disney (2013).

No obstante, esta película no es la primera que realizaría de la mano de Netflix. En 2020, fue una de las protagonistas de la película musical Work It: Al Ritmo de los sueños y su especial navideño A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter.