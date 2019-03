Sam Smith revela el terrible motivo por el que se hizo una liposucción en los pechos con 12 años

Sam Smith acaba de compartir una entrevista que hizo hace unos meses con Jameela Jamil para el movimiento 'I Weigh', para luchar contra el 'body shaming'. El cantante británico fue el primero de esta serie de entrevistas a diferentes personajes conocidos en los que tratan la salud mental y hablan abiertamente de sus complejos e inseguridades.

En la ceremonia de los Grammy de 2016, Smith apareció con una silueta mucho más delgada y definida, explicando que había adelgazado 22 kilos básicamente cambiando su dieta. Tres años después, el artista ha explicado que lleva toda la vida luchando contra su aspecto físico, y que es ahora cuando está empezando a aceptarse tal y como es.

Sam ya había explicado en más de una ocasión que desde pequeño había sufrido bullying por su orientación sexual, pero durante esta entrevista desveló que también por su peso, lo que le llevó a hacerse una liposucción en los pechos con tan solo 12 años: "Tener 12 años y una liposucción en el pecho es algo bastante duro" y añade: "Recuperé el peso en unas dos semanas porque no había descubierto aún mi relación con la comida".

Durante esta dura confesión, el cantante explica que se sometió a esta liposucción porque unos niños de otro colegio se metían con él cuando iba de camino de la estación de metro a su casa: "Me molestaba porque estaba con mis amigos y no sabía si se avergonzaban de ir conmigo por culpa de esa gente que me gritaba".

"Sé que esto suena dramático pero esta entrevista ha cambiado completamente mi vida. Poder hablar tan abiertamente sobre los problemas de mi cuerpo y sentirme tan seguro mientras lo hacía fue verdaderamente liberador. Estoy muy agradecido con Jameela y su equipo por esta oportunidad y por ser tan respetuosos y amables conmigo. Me costó mucho hacer esto y estaba muy nervioso, así que por favor sé amable, jaja. Realmente espero que esto pueda hacer que alguien que se sienta como yo, se sienta un poco menos solo y un poco menos ajeno", explica compartiendo un fragmento de la entrevista.