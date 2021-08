Sandra Crespo, de Gran Hermano, pide ayuda desesperada: "Llevo desde el 1 de agosto sin saber nada de mis hijos"

Sandra Crespo , quien participó en la sexta edición de Gran Hermano, ha pedido ayuda en redes sociales frente a la desesperación de no saber nada de sus hijos desde el 1 de agosto.

Sandra Crespo, que se hizo conocida por su participación en la sexta edición de Gran Hermano (2004), ha pedido ayuda de forma desesperada a sus seguidores de Instagram para poder saber algo de sus hijos.

La asturiana asegura que lleva desde el 1 de agosto sin poder hablar con sus hijos, de cinco y ocho años. Los menores están con su exmarido, pero según recoge en los mensajes que ha ido publicando en Instagram, le ha bloqueado las llamadas y no puede contactar con los pequeños.

"Llevo desde el día 1 sin saber nada de mis hijos, y veo que voy a estar el mes entero sin saber de ellos. Llamo y nadie me coge el teléfono, hasta me ha bloqueado las llamadas. Si alguien los ha visto que se ponga en contacto conmigo, esto ya no es sostenible... Necesito saber de ellos, por favor. ¡Necesito ayuda!", ha escrito en el primero de los mensajes.

Esperando a que el padre reciba la denuncia

A pesar de todo el apoyo recibido, Sandra ha continuado publicando mensajes en su cuenta de Instagram agradeciendo el interés y las muestras de cariño, aunque de momento continúa sin saber nada de sus hijos.

Paralelamente ha acudido a los juzgados a interponer una denuncia contra el padre de los niños, aunque de momento tendrá que esperar a que su exmarido reciba la notificación.

La asturiana insiste en la necesidad de hablar con los pequeños: "Necesito escucharlos y tengo el derecho de saber que están bien... Solo pido eso".