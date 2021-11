Sara Sálamo, sobre su criticado mensaje sobre el cáncer de próstata: "Me sorprendió que hubiera que dedicar un tiempo a la salud masculina"

Sara Sálamo ha encendido Twitter con su último discurso feminista . La actriz aprovechó el movimiento Movember para denunciar la necesidad de investigar las enfermedades femeninas. Su frase " encima esta gente me pida una donación " ha levantado ampollas y no le ha quedado otro remedio que salir a aclararlas.

La última reflexión de Sara Sálamo en Instagram Stories la han vuelto a poner en el foco de la polémica. La actriz decidió compartir con sus seguidores una opinión personal sobre la investigación acerca de los problemas de salud masculina.

Tras un largo mensaje, la actriz terminaba diciendo: "Lo que me faltaba por oír es que encima esta gente me pida una donación para salud masculina... ¡Esto es una broma de mal gusto!".

Sus palabras no tardaron en convertirse en titulares y a la actriz tampoco tardaron en lloverle las críticas, incluidas amenazas hacia su familia que ella misma ha compartido de nuevo en Instagram.

Amenaza a Sara Sálamo // Instagram

Con la mecha encendida, Sara Sálamo ha decidido compartir un vídeo en esta red social para matizar sus palabras y aclarar su anterior mensaje.

Su vídeo se divide en dos partes: un titular y una reflexión:

"El titular y el mensaje que quiero de dar es que obviamente no estoy en contra de que se investigue el cáncer de próstata. Punto y final", dice al arrancar el vídeo. "Es alucinante que tenga que aclarar o decir esta frase surrealista. No sé quién puede estar en contra de investigar una enfermedad", añade.

La segunda parte viene con explicación: "Era una reflexión sobre el sesgo de género en Sanidad".

"Voy a explicar lo que ha sucedido de forma escueta. Espero que no quede ningún fleco para que podáis tergiversar lo que voy a decir porque estamos hablando de algo muy serio que es la salud", asegura Sálamo, quien recibió "un mail diciendo que era de vital importancia tener en cuenta la salud masculina".

"Decía que había que tener en cuenta la prevención de suicidios masculinos, el que se hablará entre hombres de salud, la prevención del cáncer de próstata o de testículos... Yo me sorprendí mucho con estas palabras porque no recuerdo ningún momento de la historia en la que los hombres fueran una minoría que no se sintiera estudiada, escuchada o que no se sintiera la primera. No es que yo esté en contra de que se investigue o se ayude a los hombres de alguna forma, simplemente me sorprendió que hubiera que dedicar un tiempo determinado para hablar de la salud masculina porque pensaba que era lo que llevábamos haciendo mayoritariamente por los siglos de los siglos".

Sara Sálamo insiste en su mensaje que no hay que priorizar una enfermedad sobre otra: "Creo que hay que estudiar todas las enfermedades, las enfermedades que nos afectan a todas. Y busqué datos sobre enfermedades que solo sufrimos nosotras y que no han sido estudiadas. (...) Simplemente creo que en cuestiones de salud también es importante la igualdad. Quiero que se investigue el cáncer de próstata, creo que se investigue todo tipo de cánceres y quiero que todos tengamos salud", apunta la actriz, que termina pidiendo unos límites en los comentarios. "Se sobrepasa cada día cualquier línea y cualquier límite deseando la muerte de niños menores... No todo vale. Por mucho que esto sea un divertimento No, hace mucho daño".

Los ataques recibidos por Sara Sálamo // Instagram .

Qué decía el mensaje de Sara Sálamo

El mensaje inicial de Sara Sálamo reflexionaba sobre una campaña de Movember que recibió al mail. Decía así:

"Perdonad... señoros de Revolut. Pensaba que llevábamos 'por los siglos de los siglos' preocupados mayoritariamente por la salud masculina. Y que la ciencia siempre ha carecido de enfoque de género. Son decenas de ejemplos los que podría poner, como por ejemplo la enfermedad que padezco, la endometriosis, de la cual no se sabe mucho aún porque nos afecta sólo a nosotras. Hay infradiagnóstico de las anemias o del hipotiroidismo... ¡violencia obstétrica y partos no respetuosos!

No existen unidades de suelo pélvico en la seguridad social para nosotras tras el parto... como si orinarse encima al toser o al correr fuera normal... Hay un riesgo entre el 50 y el 70 por ciento de tener un efecto secundario al tomar un medicamento si eres una mujer, en lugar de un hombre. Esto mismo pasa con las posibilidades de recibir un diagnóstico erróneo de ataque al corazón. Lo que me faltaba por oír es que encima esta gente me pida una donación para salud masculina... ¡Esto es una broma de mal gusto!

