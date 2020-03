Selena Gomez canta en una montaña rusa con James Corden en su Carpool Karaoke

La última invitada en subirse al famoso coche de James Corden ha sido Selena Gomez . ¡Y se han superado! La cantante ha propuesto hacer una parada en el camino para visitar un parque de atracciones y se ha subido con el presentador a una montaña rusa mientras intentaba cantar su éxito Come & Get It conteniendo en mitad de toda la adenalina. ¡No te lo pierdas!

Si la semana pasada era Red Hot Chili Peppers los que se subían al Carpool Karaoke de James Corden y acababan quitándose las camisetas y cantando a pleno pulmón, ahora le toca el turno a otra invitada.

En el programa de esta semana ha sido la divertida Selena Gomez la que ha acompañado al presentador en su trayecto al coche mientras cantaban algunas canciones como Shake It Off de Taylor Swift. entre otros éxitos de la artista.

Pero sin duda lo mejor del vídeo llega cuando Selena propone hacer un alto en el camino para visitar un parque de atracciones. Selena y James se suben a la montaña rusa mientras cantan Came & Get It hasta que llega el momento de la gran bajada en la que no pueden evitar ponerse a gritar mientras intentan continuar con la canción.

No te pierdas este gran momento en el que queda más que claro que la cantante soporta mejor la adrenalina que el presentador. ¡Te partirás de risa!