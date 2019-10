Selena Gomez defiende a Hailey Bieber de los haters: "No seáis desagradables"

La cantante ha mandado un mensaje conciliador a sus fans, pidiéndoles que no sean desagradables y que no insulten a través de las redes sociales. Parece que Selena Gomez entierra así el hacha de guerra con Hailey Bieber, actual esposa de su ex, que no dudó en lanzar un dardo envenenado a Selena tras el lanzamiento de ' Lose You To Love Me '.

El mal rollo entre Selena Gomez y Hailey Bieber nació hace años, cuando Justin Bieber fue infiel a la cantante con la que a día de hoy es su esposa. Han pasado varios años del fin de aquella tormentosa relación, pero es ahora cuando Selena Gomez se encuentra preparada para compartir sus sentimientos tras uno de los fracasos amorosos más mediáticos de la década.

Su nuevo tema', 'Lose You To Love Me' habla de las diferentes fases de una ruptura amorosa, cerrando al final uno de los capítulos más dolorosos de su vida. "And now it's goodbye, it's goodbye for us".

Poco después de estreno del tema, Hailey Bieber colgaba en sus redes sociales un fragmento de una canción de Summer Walker con la frase: "I'm gonna kill you" (voy a matarte). Esa frase bastó para que saltasen las alarmas y los fans de Gomez lo tomasen como una amenaza.

El revuelo que se ha formado ha alcanzado proporciones estratosféricas, y Selena Gomez no ha tardado en poner paz entre ambos fandoms. Durante una retransmisión en directo en su Instagram, Gomez pidió a sus fans que no ataquen a nadie, y menos en su nombre.

"No apoyo a las mujeres que se meten con otras y nunca lo haré. Así que por favor, sean siempre amables con todo el mundo, no importa la situación. Si son mis fans, por favor no sean desagradables con nadie y no vayan por ahí diciendo cosas que solo sienten en ese momento", explicó.

Selena Gomez ha dado una entrevista donde ha asegurado que está contenta de haber lanzado el tema en este momento. Gomez asegura que hace dos años, cuando grabó la canción, no estaba realmente preparada para enseñarla al mundo.