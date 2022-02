Selena Gomez recuerda su desastre más memorable en una alfombra roja: "Pensé 'tengo que salir de aquí'"

Selena Gomez se ha convertido en un auténtico icono de la moda tras años posando sobre la alfombra roja. La cantante ha protagonizado durante mucho tiempo algunos de los looks más famosos de cada una de las galas a las que ha asistido.

Sin embargo, si hay uno que recuerda por encima de todos es el que llevó en la MET Gala de 2018... y no precisamente para bien. Ese año, siguiendo el tema de la noche, Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, inspirado en la religión católica, la cantante lució uno de sus peores looks y se convirtió en el meme de la alfombra roja después de que a sus estilistas se les fuera de las manos un pequeño detalle.

Ahora, años después de ese ridículo, la cantante ha recordado esa noche en una entrevista con Glamour UK al preguntarle por su "desastre más memorable" en cuanto a looks se refiere y ha contado lo que sintió al ver las primeras fotografías.

Demasiado autobronceador

"Mientras me preparaba para la MET Gala hace unos años, me pusieron un poco de autobronceador y me quedaba genial. Pero a medida que avanzaba la noche, se fue oscureciendo más y más", recordaba la artista estadounidense, que lució esa noche un vestido blanco con pedrería que realzaba ese bronceado artificial.

Selena Gómez en la MET Gala 2018 // GTRES

Aunque Selena no se dio cuenta mientras posaba en la alfombra roja del evento, lo cierto es que se sorprendió (para mal) al ver la primera foto de la gala e incluso se planteó escapar de allí: "Cuando me senté, vi una foto mía y tenía la cara completamente naranja. Y ahí estaba yo, en este prestigioso evento (con la cara así...). Mi primer pensamiento fue '¡Tengo que salir de aquí!'".

Se convirtió en un meme

Esa noche, la cantante se convirtió en un auténtico meme en las redes sociales, que no dejaron de hacer hincapié en el desastroso maquillaje que lució Gomez esa noche.

Sin embargo, la propia Selena se anticipó a estos comentarios, como ya mencionó anteriormente: "Pensé que me iban a comer viva por eso, y decidí hacer que mi equipo de seguridad me grabara yendo hasta mi coche en plan huida, para más tarde subir una foto en plan: 'mi reacción después de ver mis fotos en la Met Gala'".

Para hacer frente a estos comentarios, la intérprete de Lose you to love me decidió hacer uso de las redes sociales y subió un video huyendo de las cámaras para que sus fans pudieran ver su reacción: "Yo cuando vi mis fotos de MET".

Parece que ahora, sin embargo, Selena Gomez no volverá a comer un fallo como este. La cantante es ya una auténtica empresaria del mundo de la cosmética con Rare Beauty, una marca con la que arrasa y cuyos beneficios están destinados a apoyar la investigación de la salud mental.