Sergio Ramos y Pilar Rubio, en crisis: los motivos de su posible ruptura

Pilar Rubio y Sergio Ramos son una de las parejas más sólidas del panorama celebrity español.

El futbolista y la presentadora se dieron el sí quiero el 15 de junio de 2019 en la catedral de Sevilla, tras 11 años de relación, y tienen cuatro hijos juntos, Sergio Jr., Marco, Alejandro y Máximo Adriano.

Pero tras tantos años de amor, complicidad y familia, parece que la pareja estaría pasando por la crisis más fuerte de su relación, que podría suponer la ruptura de su matrimonio.

Los rumores comenzaron a hacerse más fuertes después de que el deportista acudiese sin su mujer a la gala de los Latin Grammy, celebrada el pasado 16 de noviembre en Sevilla: su acompañante fue su hermana Miriam, con la que pasó por la alfombra roja del evento.

El jugador también fue a una fiesta de Alejandro Sanz organizada por Sony, nuevamente sin Pilar, pero sí en compañía de su hermano René; y en los últimos eventos públicos y sociales no ha habido ni rastro de la presentadora: solo Sergio con sus familiares y amigos.

Los motivos de la crisis

Hace unos meses Rubio y Ramos se mudaban a la capital hispalense con motivo del cambio de equipo de Sergio: fichó por el Sevilla FC después de dejar el PSG y marcharse de París.

El matrimonio, junto a sus cuatro hijos, se estableció en la finca La Alegría, propiedad del futbolista, situada en Bollullos de la Mitación, algo que no termina de convencer a la colaboradora de El Hormiguero.

"Va y viene de Madrid a Sevilla. A ella no le gusta vivir en Sevilla, no le gusta la finca, lo único que le gusta y lo que quiere es estar en Madrid, cerca de su padre y de su madre. Pero no es algo de ahora, es desde siempre. Pilar no quería estar en París, ni en Sevilla ni en Estados Unidos ni en Arabia Saudí. Solo quiere Madrid, donde viven sus padres", ha confirmado en exclusiva una fuente cercana a LOC.

"No viaja en AVE, porque tiene avión privado. Cuando vivían en París, ella iba a Madrid tres y cuatro veces en semana. No se ha adaptado a Sevilla ni a ningún sitio", añadía la fuente en sus declaraciones al medio.

Pilar siempre ha sido una mujer trabajadora, independiente y metropolitana, y no está acostumbrada ni al entorno rural, ni a nada que no sea Madrid y estar lejos de su familia; sin embargo, el de Camas está encantado de haber vuelto a su tierra y disfrutar de la tranquilidad y privacidad que le ofrece el campo.

"No acostumbrarse a vivir en una ciudad como París, teniendo un avión en la puerta de su casa disponible para llevarlos a donde les dé la gana... Sergio y Pilar viven en el campo y a lo mejor estar siempre allí se le podría hacer cuesta arriba, pero está a una hora y media en avión de Madrid, y ella puede hacer su vida perfectamente", proseguía.

A pesar de que Rubio prefiera la capital, lo que está claro es que ha acompañado a su marido en todos y cada uno de sus retos profesionales. "Siempre apoyándote en cada paso que des, te amamos", escribía en Instagram junto a una foto de la familia al completo en el césped del Ramón Sánchez Pizjuán el pasado mes de septiembre.

Esta crisis podría ser el punto y final de más de una década de relación, ¿conseguirán salir adelante?