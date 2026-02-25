Shakira y Mariah Carey, entre los nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll para 2026

Sin lugar a dudas, Shakira se encuentra en su mejor momento y prueba de ello es el éxito de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, incluso dará una actuación en el Zócalo de Ciudad de México y en las pirámides de Giza.

Sin embargo, la colombiana ha sido ahora nominada para entrar en el Salón de la Fama del Rock & Roll junto a otros grandes artistas como Mariah Carey, Oasis o Iron Maiden.

Esta distinción celebra a artistas de todos los ámbitos de la música, incluidos el rap, el R&B, el britpop, el metal y el pop.

Actualmente, se encuentran en él artistas como Elvis Presley, The Beatles, Prince o Queen.

¿Cómo se realiza la selección?

Para entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll, los artistas deben haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes de ser elegibles para la inclusión.

Los nominados serán además elegidos por votación de más de 1200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical.

Los seleccionados de este año se anunciarán en abril, al igual que los que ingresen en las tres categorías especiales: influencia musical, excelencia musical y el premio Ahmet Ertegun a artistas no intérpretes.

Además, los fans también pueden votar por su favoritoen la página web oficial, recibiendo el artista más votado un voto extra en la votación del jurado.

Postulados para 2026

En la lista de nominados para entrar este año se encuentran artistas de gran bagaje y con estilos muy dispares: