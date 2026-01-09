Quién es Daniel Illescas, el influencer que viaja por el mundo y cumple los sueños de su abuela

Daniel Illescas es uno de esos influencers que traslada a sus seguidores el bonito arte de viajar por todo el mundo.

Actualmente, acumula más de 1,6 millones de seguidores en Instagram, donde vuelca todas esas experiencias salvajes en países recónditos y donde deja claro que es un gran aventurero, algo que demostrará este 2026 en la sexta edición de El Desafío.

De dependiente a modelo e 'influencer'

Sus hitos se deben a su talento para la imagen y las redes sociales, lo que le valió un hueco en la moda y la industria digital. El joven se inició en el mundo laboral muy pronto. Estuvo trabajando en el supermercado de un camping y más tarde como dependiente en una tienda de ropa.

Con solo 16 años abrió su cuenta de Fotolog, la red social que le sirvió de escaparate para que diversas marcas se fijasen en él y quisiesen ficharle para campañas de moda. A esa edad, el joven nacido en Santa Perpètua de Mogoda (Sabadell) se sumergió en el mundo de la moda, el que ha compaginado desde entonces con otros proyectos.

Ahora tiene 32 años y es uno de los rostros más asentados en marketing de influencers. Además, más allá de su presencia estética, Illescas ha sabido construir un relato personal que conecta con sus seguidores. Sus publicaciones no solo muestran destinos exóticos y deportes de aventura, sino también momentos íntimos, reflexiones sobre crecimiento personal y una narración constante de sus experiencias vitales.

Daniel Illescas no solo elabora contenido por placer o para mostrar sus viajes, también promociona productos deportivos, experiencias y, en definitiva, muestra un modo de vida aspiracional muy conectado con la naturaleza y la aventura. Además, ya ha participado en varios proyectos televisivos, como el docurrealityMi fin de semana perfecto y MasterChef Celebrity.

Su novia, la modelo Katia Gutiérrez

Aunque una de sus novias más mediáticas fue la televisiva Laura Matamoros, el influencer mantiene una sólida relación hace ya un par años con la también influencerKatia Gutiérrez, con la que comparte la pasión por los viajes y la aventura.

Los dos trabajan como modelos de marcas de moda e incluso comparten campañas publicitarias para firmas como Zadig & Voltaire o Mo Eyewear. Tiene 24 años, ocho menos que Illescas.

Cumpliendo los sueños de su abuela Carmen

La separación de sus padres cuando era un adolescente lleno de inquietudes ha sido una de las cosas que más le ha marcado. En su autobiografía Be part of it, ha contado el cambio que supuso en su día a día. Su abuela Carmen se convirtió entonces en un pilar fundamental, tanto es así que incluso se fue a vivir con ella a su casa de Barcelona.

"Como consecuencia de la separación, mi vida cambió de golpe: mi madre se fue a vivir a una casa donde veraneábamos, en una pequeña localidad de apenas cien habitantes cerca de Castellón, y mi padre se marchó a Tordera, un pueblo de Barcelona, ya pegado a Girona. Mi hermano era pequeño, por lo que mi madre decidió llevárselo con ella, pero a mí, que ya era mayor, me dieron a elegir. Para un adolescente, irse a vivir a un pequeño pueblo no era una gran opción, pero escoger entre tus padres, tampoco (...) Así que mi abuela, la yaya Carmen, se ofreció a acogerme en su casa de Barcelona, en el barrio de Poblenou", escribió.

Así, para mostrarle su agradecimiento, el influencer se propuso comenzar a cumplir los sueños que ella nunca ha podido llevar a cabo. Carmen, llena de vitalidad y optimismo, aceptó el reto con energía.

Ir a la feria de Sevilla, ver China, viajar a Japón, visitar La Alhambra, conocer a Rosario Flores, subir en globo... No son pocas las propuestas que le dio a su nieto, que ya ha empezado a hacer realidad todos sus deseos.