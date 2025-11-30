Las bonitas palabras entre Shakira y Dua Lipa tras la versión de la británica de 'Antología'

Probablemente una de las versiones más aclamadas de Dua Lipa en su Radical Optimism World Tour sucedió en Bogotá, donde la artista homenajeó a la reina de Colombia, Shakira. Lo hizo interpretando su canción Antología, un himno de los años 90 que la estrella del pop hizo suyo.

Esta versión tan especial en el Estadio El campín conmocionó a los presentes, pero también a todos aquellos que pudieron ver la actuación a través de redes sociales. Y entre los testigos se encontraba la propia Shakira.

Casualmente, a la par que Dua Lipa la colombiana actuaba en Asunción con su Las mujeres ya no lloran tour, y con poca diferencia interpretó también Antología en directo. Pero al ver el homenaje de Lipa, la intérprete de Amarillo ha querido agradecerle su gesto.

"Me conmueve mucho escuchar mi canción en la voz de Dua en la misma ciudad donde la escribrí hace muchos años", ha comentado Shakira en Instagram, mostrando su emoción por la versión de la diva del pop.

"¿Veis cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla!", ha ensalzado la colombiana, dándole las gracias a Dua Lipa y señalando que es "una delicia" ese homenaje.

Dua Lipa no ha dudado en contestarle a Shakira, pero ella lo ha hecho he español, mostrado una vez más su destreza en el idioma: "Fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción. te quiero".

Un intercambio de mensajes de lo más cariñosos, que une más a las artistas y el alcance de la música, que o tiene límites ni físicos ni temporales.