Ed Sheeran y otros 600 artistas reclaman financiación en educación musical al gobierno de Reino Unido

El cantante Ed Sheeran en The Today Show Citi Concert Series, en Nueva York, en 2023. | Gtres

Ed Sheeran ha escrito una carta abierta al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, solicitando aumentar la financiación en educación musical de forma inmediata y a largo plazo.

"Como industria, aportamos 7.600 millones de libras a la economía del Reino Unido, pero la próxima generación no está allí para tomar las riendas", ha indicado el autor de Shape of you al dirigente.

Además de Ed Sheeran, la carta abierta ha sido firmada por más de 600 artistas británicos, destacando ilustres como Coldplay, Harry Styles, Elton John, Stormzy, Eric Clapton o Central Cee, quienes han puesto sobre la mesa la cifra de 250 millones de libras en un paquete de educación musical de cara a esta misma primavera para reparar "décadas de desmantelamiento de la música".

"Estamos escribiendo colectivamente como artistas, sociedad civil e industria, apelando a su creencia personal en la música y la promesa de oportunidades para todos bajo el Partido Laborista", ha explicado Sheeran en la misiva, citando la proclama del actual primer ministro.

El artista ha puesto el foco en cinco áreas clave para mejorar la música en el Reino Unido: financiación de la música en las escuelas, formación de profesores de música, financiación de espacios y lugares de base, aprendizajes musicales y un plan de estudios musical diverso.

El reclamo de Ed Sheeran a las autoridades se suma a la creación de la Ed Sheeran Foundation, una institución con la que busca que jóvenes del Reino Unido tengan un mejor acceso a formación musical, buscando promover esta salida como una opción laboral más de forma benéfica.