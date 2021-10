Siete frases inspiradoras de siete cantantes que han superado el cáncer de mama

Este 19 de octubre se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama , una jornada en la que no solo se reivindica más investigación para mejorar los tratamientos. Los testimonios de las mujeres que han sufrido la enfermedad se convierten en la mejor prueba de vida. Porque el cáncer no es una batalla donde hay vencedores y vencidos. Es una pesadilla que te golpea y te hace temer por lo que más quieres.

Kylie Minogue

La cantante Kylie Minogue // Gtresonline

“Se necesita trabajar duro, se necesita determinación, tienes que ser implacable, tienes que trabajar a través de las lágrimas y el dolor y todo ese tipo de cosas. Pero no puedes hacer nada de eso sin las personas que te quieren y te apoyan” - Revista GQ

Sheryl Crow

La cantante Sheryl Crow en un concierto de 2014 // Getty Images

"Aprendí varias cosas de mi diagnóstico. Una de ellas fue ponerme primero en mi lista de aquellos a quienes cuido. Otra fue que está bien decir que no. Está bien si la gente se enfada o se decepciona contigo por hacerte caso y cuidarte a ti misma. No puedes hacer felices a todos y también aprendes que no importa cuánto creas que puedes controlar las cosas en la vida, realmente no es así. Yo estaba perfectamente sana, no tenía antecedentes familiares y terminé con un diagnóstico de cáncer de mama, por lo que algunas cosas simplemente suceden ". - Country Living

Luz Casal

Luz Casal, en 2009 // Getty Images

"El miedo no nos sirve para nada. Ya sé que hay momentos difíciles y que en esos momentos tienes que demostrar que lo estás pasando mal para que te ayuden los que tienes a tu alrededor. Pero una vez que te dicen que tienes la enfermedad, yo creo que tienes que ayudar a la gente, a los que te van a cuidar, con una actitud lo más positiva posible. Aún cuando estás en tu peor momento". - Europa Press

Anastacia

La cantante Anastacia en 2017 // Getty Images

“Tienes que darte tiempo. Tienes que entenderlo, tienes que procesarlo y tienes que saber qué quieres hacer. La vida no se trata de ganar o perder, se trata de salir adelante” - El Hormiguero (Antena 3)

Olivia Newton-John

Olivia Newton-John, protagonista de 'Grease' // Getty Images

"Soy una entre millones en esta pelea. No debería decir pelear... en este viaje. Mucha gente lo ve como una pelea, y donde sea que elijas verlo, esa es tu prerrogativa. Yo lo veo como parte de mi misión" - Sunday Night

La Mari

La Mari, en 2012 // Getty Images

"La vida no me ha cambiado con la música, me la ha cambiado la enfermedad. Pero todo tiene su lado positivo. Hay que ser valiente. Y si no lo eres, te tienes que convencer de que hay que ser valiente". - El Mundo

Encarna Salazar (Azúcar Moreno)

Encarna Salazar, de Azúcar Moreno // Getty Images

"Sin salud uno no tiene nada. De modo que me centré en mi recuperación y en estar tranquila. Fue muy importante estar rodeada de la gente que quiero. Solo he pensado en una cosa en este tiempo: en curarme. (...) Hoy valoro lo importante pero sigo siendo la de siempre en cuánto a cuales a mis valores." - El Mundo.