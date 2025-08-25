Snoop Dogg genera debate tras su comentario al ver la escena LGTIBQ+ de 'Lightyear': "Ahora tengo miedo de ir al cine"
El rapero estadounidense Snoop Dogg fue con su nieto a ver Lightyear, el spin-off de Toy Story, y se mostró muy incómodo cuando el pequeño le preguntó acerca de la escena que muestra a una pareja de mujeres y su hijo. Según dice, no encontró una respuesta para darle.
El cantante californiano Snoop Dogg ha contado en una reciente entrevista para It’s Giving Podcast cómo fue su experiencia cuando fue al cine con su nieto a ver Lightyear, película estrenada en 2022.
27 años después del estreno de Toy Story, Disney y Pixar quisieron contar la historia del héroe que inspiró a Buzz Lightyear, el Guardián Espacial.
El lanzamiento de la película causó mucha controversia en al menos 14 países que decidieron prohibir su emisión debido al contenido LGTIQ+ de una de sus escenas.
El protagonista de Lightyear es Buzz y, Alisha, su mejor amiga, es otra guardiana espacial. A través de la película somos testigos de la relación que mantiene esta con otra mujer, con quien se da un beso en una escena del largometraje y con quien tiene un hijo.
Ajeno a este contenido, el cantante deYoung, Wild & Free fue a ver la película con su nieto y, tras ver la película , reconoció en una charla en una podcast que ahora tiene miedo de ir al cine.
Estas fueron sus declaraciones: "Llevé a mi nieto a ver Buzz Lightyear, con Keke Palmer en esa película. Ella hace como de la hija. Entonces estamos viéndola, y la señora, que es la mamá de Keke, después de avanzar en los años del espacio… sigue adelante la historia, y tiene un bebé con otra mujer. Entonces coge mi nieto y me dice:
— Abuelo Snoop, ¿cómo tuvo un bebé con una mujer? Ella es una mujer.
Y yo:
— Oh, mierda. Yo no vine para esto. Yo solo vine a ver la maldita película.
Y yo:
— Eh, hombre, ve la película.
Y mi nieto otra vez:
— No, no. Acaban de decir que ella y ella tuvieron un bebé. Son las dos mujeres. ¿Cómo tuvo un bebé?
La película todavía no se había acabado y yo estaba como: 'Joder, ahora me da miedo ir al cine. Me meten en medio de mierdas para las que no tengo respuesta".
