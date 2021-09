Sonia Ferrer recuerda su cáncer de huesos: "Decían que solo quería llamar la atención"

La muerte de la periodista y fotógrafa Olatz Vázquez debido a un cáncer de estómago cuyo diagnóstico llegó demasiado tarde, ha abierto un gran debate sobre la importancia de detectar este tipo de enfermedades en personas jóvenes, aunque por estadística no sea lo más habitual.

La periodista Sonia Ferrer ha aprovechado para explicar su caso en Twitter, cuando tardaron tres años en diagnosticarle cáncer de huesos: "Yo tenía 15 años y un tumor de hueso en la columna que me estrangulaba la médula. Una supuesta eminencia en traumatología le dijo a mi madre que tenía un dolor imaginario y que solo quería llamar la atención. Lo que empezó siendo ocasional, se volvió diario".

Casi tres años después de sufrir dolores y acudir a médicos, Sonia dio con un médico que consideró la opción del cáncer, pese a tener tan sólo 18 años: "Y así casi tres años hasta que el Dr. Frederic Font Vila pensó que aunque no tenía la edad de la estadística, podía tener lo que tenía. Con casi 18 años ya el tumor era demasiado grande para que el riesgo de tocar la médula al quitarlo no fuese casi inevitable. Acabó todo bien".

A pesar de que su caso terminó bien y pudo curarse, Sonia lanza una pregunta a los profesionales para evitar casos como el de Olatz Vázquez: "Nunca, ninguno, supo decir “no sé lo que te pasa”. Tan difícil es?? No sé bien qué me ha llevado a compartir esto, supongo que la historia de Olatz me ha tocado #DEPOlatz".