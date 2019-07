Soraya no se calla contra los que critican el vestido “hortera” que eligió para una boda

Soraya ha vuelto a responder a sus seguidores, y esta vez el motivo no es otro look que ha elegido para una boda. No es la primera vez que los haters se le echan encima. Ya la juzgaron por supuestamente operarse, por hacerse un tatuaje en el pecho e incluso han cuestionado su papel de madre. Sin duda, algo totalmente desproporcionado.

La cantante viajaba hasta Galicia acompañada de su marido y su hija, y como de costumbre, la cantante no ha dudado en llenar su Instagram de fotos familiares.

"Enserio fuiste así vestida a una boda?", "Qué vestido más feo", "Qué hortera, con lo mona que eres... vas disfrazada" "Ay dios... con lo monísima que eres... quién te puso ese vestiiiiidooooo????" eran algunos de los muchos de los comentarios que ha recibido la cantante.

Según sus seguidores, el vestido parecía 'un algodón de azúcar', así que no ha tardado en contestarles: "Este vestido me lo pongo para mi. ¿De verdad pensáis que cuando me visto lo hago para agradar a los demás? No, mis amores. Mi vida no gira en torno a ello. Estáis en vuestro derecho de opinar pero no os permitáis desprestigiar a nadie. Dice mucho de esos que lo hacen".