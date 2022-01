¡Se ha hecho viral! El músico belga Paul Van Haver, más conocido por su nombre artístico Stromae, ha creado un enorme revuelo mediático, después de cantar en un telediario sobre la salud mental y el suicidio. El artista estaba en mitad de una entrevista cuando le preguntaron sobre la soledad y él decidió responder con una canción.

Ni corto ni perezoso, Stromae ha llevado adelante una promoción poco común poniéndose a cantar en el telediario francés la canción L'enfer, un tema muy íntimo, que habla de sus demonios personales.

Stromae asistió al espacio informativo Le20H, presentado por la periodista Anne-Claire Coudray el fin de semana, para conceder su primera entrevista. Después del impacto que ha tenido la actuación del artista, la presentadora también ha comentado sus sensaciones personales sobre el momento: "Un momento que será inolvidable para mí. Y, dada la avalancha de mensajes, no seré la única".

Después de una larga pausa, fuera de la vida pública, Stromae ha vuelto con todo y, de paso, generar polémica sobre el papel que tienen los medios de comunicación en nuestra sociedad. ¿Alguien se puede creer que el momento no estuviera preparado? Más que nada, porque después de la pregunta de la periodista, empieza a sonar un piano y es, en ese momento, cuando Stromae mira a cámara y empieza el show: “No soy el único que se siente solo, y eso ya es algo. A veces he tenido pensamientos suicidas y no estoy orgulloso de ello. ”

El regreso de Stromae

Este año será uno muy importante a nivel musical, con el lanzamiento de los proyectos de Christina Aguilera, Camila Cabello y Rosalía, pero, ahora, también estaremos muy atentos a lo que el belga nos quiera ofrecer, después de nueve años fuera de la industria musical. El último disco de Stromae salió en 2013, pero pronto se pondrá a la venta el próximo su nuevo proyecto, que se llamará Multitude y saldrá en marzo.