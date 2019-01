La surrealista actuación de los Backstreet Boys cantando como pollos que necesitas ver

Los Backstreet Boys están en plena promoción debido al lanzamiento de 'DNA', su noveno álbum de estudio que adelantaron con los singles 'Don't Go Breaking My Heart', 'Chances' y el más reciente 'No Place', en cuyo vídeo aparecen las familias de los componentes.

En su visita al programa de Jimmy Fallon, la boyband quiso hacer algo original y recurriendo al sentido del humor que les caracteriza decidieron hacer una nueva versión de uno de sus éxitos más conocidos,'Everybody (Backstreet's Back)'.

Fallon se unió a los 5 integrantes y aparecieron en el escenario vestidos como pollos para 'cacarear' la canción, literalmente. Sin duda una de sus actuaciones más divertidas y surrealistas.

Pero no solo se limitaron a "hacer el pollo" durante la actuación. A pesar de la lluvia, los 6 salieron disfrazados para cruzar la calle en pleno corazón de Manhattan, para sorpresa de todos los que pasaban por allí.